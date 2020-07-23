Pilli: Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Üroloji Servisi’nin boşaltılacağına dair haberlerin gerçekliği yansıtmadığını, böyle bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı bazı tavsiye kararları olduğunu, bu kararların değerlendirilmekte olup, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Halkımızın asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğine değinen Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğine işaret etti.

Bakan Pilli, sağlığımız için bir kez daha kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini, hatırlattı.

Bazı çevreler tarafından tıbbi malzeme ve alt yapı konusunda eksiklik olduğunun öne sürüldüğünü, ancak elimizde yeterli malzemenin bulunduğunu kaydeden Bakan Pilli, mevcut stoklarımıza ek olarak TC’den hibe olarak gelen yeterli stoğun bulunduğunu söyledi.

Mevcut stoklarımız aşağıda yer almaktadır.

Toplam 10 Bin litre el dezenfektanı

30 Bin adet koruyucu tulum

10 Bin adet cerrahi maske

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde bulunan 200 Bin adet cerrahi maske

14 Bin adet siperlik

120 Bin adet galoş

10 Bin adet bot galoş

3 Bin adet cerrahi steril önlük

Toplam 152 adet ventilatör

50 adet monitör

30 adet infüzyon pompası

Ayrıca Covid-19 tedavisinde kullanılacak tüm ilaçlar mevcuttur.

Mevcut stoklarımız dışında TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hibe edilen tıbbi malzemeler

10 adet ventilatör ekran ve ünitesi