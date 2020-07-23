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Pilli: Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendiriliyor

23 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Üroloji Servisi’nin boşaltılacağına dair haberlerin gerçekliği yansıtmadığını, böyle bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı bazı tavsiye kararları olduğunu, bu kararların değerlendirilmekte olup, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Halkımızın asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğine değinen Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğine işaret etti.

Bakan Pilli, sağlığımız için bir kez daha kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı,  sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini, hatırlattı.

Bazı çevreler tarafından tıbbi malzeme ve alt yapı konusunda eksiklik olduğunun öne sürüldüğünü, ancak elimizde yeterli malzemenin bulunduğunu kaydeden Bakan Pilli, mevcut stoklarımıza ek olarak TC’den hibe olarak gelen yeterli stoğun bulunduğunu söyledi.

Mevcut stoklarımız aşağıda yer almaktadır.

  • Toplam 10 Bin litre el dezenfektanı
  • 30 Bin adet koruyucu tulum
  • 10 Bin adet cerrahi maske
  • İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde bulunan 200 Bin adet cerrahi maske
  • 14 Bin adet siperlik
  • 120 Bin adet galoş
  • 10 Bin adet bot galoş
  • 3 Bin adet cerrahi steril önlük
  • Toplam 152 adet ventilatör
  • 50 adet monitör
  • 30 adet infüzyon pompası

Ayrıca Covid-19 tedavisinde kullanılacak tüm ilaçlar mevcuttur.

Mevcut stoklarımız dışında TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hibe edilen tıbbi malzemeler

 10 adet ventilatör ekran ve ünitesi

  • 10 adet ventilatör ayak seti
  • 10 adet ventilatör aksesuar seti
  • 50 Bin adet N95 Maske
  • 100 Bin adet cerrahi maske
  • 5 Bin adet 50’lik tulum
  • 15 Bin adet 40’lık tulum
  • 2 adet biyogüvenlik kabini
  • 1 adet biyogüvenlik kabini aksesuarları
  • 2 adet PCR cihazı
  • 20 Bin adet PCR test kiti
  • 20 Bin adet viral nükleik asit izolasyon kiti


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