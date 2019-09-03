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Yüksek Öğrenim Burs başvuruları 30 Eylül’de son

3 Eylül 2019
Burs

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi yüksek öğrenim burslarına müracaatların 30 Eylül’e kadar online yapılabileceğini duyurdu.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler 30 Eylül 2019 saat 24.00’e kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabilecekler.

Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilgi, KKTC Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebilecek.

2018-2019 öğretim yılında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan öğrencilerin de başvurularını https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.

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