Kıbrıs

Yüksek Adliye kurulu atamalar yaptı

31 Ocak 2019

Yüksek Adliye Kurulu, yarından geçerli olmak üzere, üç yargıcı Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, dört avukatı da Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atadı.

Atanan ve terfi eden yargıçların yemin töreni yarın saat 9.30’da Yüksek Adliye Kurulu’nda gerçekleştirilecek.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaza Mahkemesi Yargıçları Gökan Asafoğulları, Rauf Kürşad ve Mesut Mesutoğlu Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına; Avukat Şevket Gazi, Avukat Özge Uğraşın, Avukat Jale Dizdarlı Ergüden ve Avukat Dilşah Karayel de Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandı.

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