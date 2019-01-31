turistlerin Soçi’den Türkiye’ye feribotla seyahat potansiyelini değerlendirdi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’nın önde gelen seyahat acentaları uzmanlarının, Soçi ile Trabzon feribot seferlerinin turizm potansiyelini değerlendirdiklerini belirtti.

Mayıs ayında Soçi ile Trabzon arasındaki doğrudan deniz seferleri yeniden başlıyor. Haftada iki kez yolcu ve araç taşıyacak feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte, Türkiye ve Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarından turist çekilmesi planlanıyor.

Tur operatörleri, Soçi ve Trabzon arasında başlayacak feribot seferlerinin iyi bir şekilde tanıtılması durumunda, Soçi’de tatil yapan turistler için kısa süreli bir Türkiye turunun cazip gelebileceğini kaydetti.

Şu ana kadar çok az Rus’un böyle bir imkandan haberdar olduğunu ve Trabzon’un Rus turistler için pek bilinmeyen ‘farklı bir Türkiye’ olduğunu belirten uzmanlar, Trabzon’un sadece tanınmış bir liman değil, aynı zamanda çok sayıda tarihi esere sahip olan bir şehir olduğunu da vurguladı.

Başka bir tur operatörü genel müdürü Sergey Romaşkin, Rusya vatandaşlarının Türkiye’ye gidebilmesi için pasaporta ihtiyaçları olduğunu ve Soçi’de tatil yapanların yanlarına nadiren pasaport aldıklarını, geçmişte de feribot seferlerinin haftada iki-dört kez yapıldığını ve çok az turist tarafından tercih edildiğini hatırlattı.

Soçi makamlarının Türkiye ve Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarından çekmeyi planladıkları bu ülke vatandaşlarının Rusya vizesi almaları gerektiğini hatırlatan tur operatörleri, turistlerin vize fiyatını (80 euro) feribotla seyahat fiyatıyla karşılaştıracaklarını da kaydetti.