Girne’de önceki gün Senak Gold & Diamond’u soyan iki zanlı, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptı. Soyguncuları elinden kaçıran polis, gün boyu süren aramanın ardından altınların bir bölümünü Mağusa’da gömülü olarak buldu

TEREYAĞDAN KIL ÇEKER GİBİ: Girne’de soygun yapıp, kentte biraz dolaştıktan sonra Lefkoşa’da ardından da Mağusa’da kameralara takılan soyguncular, en son Ercan Havaalanı’nın güvenlik kameralarının kayıtlarında görüldü. Soyguncular, dün 15.20’de ellerini kollarını sallayarak Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptı

TAKSİ ŞOFÖRÜ ANLATTI: Polis, soyguncuları Mağusa’dan Ercan Havaalanı’na götüren taksiciye ulaştı. Taksici, polise verdiği ifadesinde soyguncuların üzerinde ot olduğunu söyledi. Taksicinin ifadesine göre, soygunculardan biri direkt terminal binasına girdi, diğeri bir süre kafeteryada takıldı sonra terminal binasına girdi

ALTININ PEŞİNE DÜŞTÜK: Soyguncuları Ercan Havaalanı’na götüren taksinin ifadesinden hareketle polis, soyguncuların çaldıkları altın ve pırlantaları bir yere gömdükleri şüphesi ile bu kez Mağusa’da arazilerde altın dedektörlerle arama başlattı. Uzun saatler süren arama çalışmaları da sonuç vermedi

ALAY KONUSU OLDU: Soyguncuların ülkeden Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçması ülkede infial yarattı. Soyguncuların kaçış yolu, olması sosyal medyada en fazla tartışılan konu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu yorumlarında ülkedeki güvenlik zafiyetini eleştirirken birçok kullanıcı polisi eleştirdi

DENİZ SAHİLİNE GÖMDÜLER: Polis, Soyguncuların İranlı J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğunu ve zanlıların önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptıklarını açıkladı. Çalınan altınların büyük bir kısmı ise dün Mağusa Limanı’nın kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulundu

Duygu ALAN

Girne’de Senak Gold & Diamond’u soyan iki zanlı, soygundan hemen sonra önce Girne sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdi. Bir iki saat sonra Lefkoşa’da kameralara takıldı. Polisten yapılan açıklamada, soyguncuların en son Mağusa’da Gülseren bölgesinde görüldüğü kaydedildi.

Memleketin yarısını turist edasında, rahatça gezen soyguncular, dün 15.20’de de Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptı.

İnfial

Kentin göbeğinde üstelik de güpe gündüz bir soygun olayının yaşanması bir kenara soyguncuların, eşkâllerinin belli olmasına rağmen Ercan Havaalanı gibi bir noktadan çıkış yapmaları ülkede infial yarattı.

Rezalet

Soyguncuların ülkeden ayrılması ve çıkış yaptıkları noktanın Ercan Havaalanı olması sosyal medyada en fazla tartışılan konu olurken, konuya ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberler en fazla tıklanıp paylaşılan ve yorum yapılan haberler oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu yorumlarında ülkedeki güvenlik zafiyetini eleştirirken birçok kullanıcı polisi eleştiren ifadeler ve imalarda bulundu.

İnanmak istenmedi

Bazı vatandaşlar, soyguncuların, elini kolunu sallayarak Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmalarına inanmak istemedi ve kendince teselli aradı.

Polisin zanlıların aleyhlerinde yayınlanan haberleri takip ettiklerini düşünerek rahat hareket etmelerini sağlayıp, yakalanmalarını kolaylaştırmak amacı ile bir taktik gereği “kaçtılar” iddiasını ortaya attığını düşündü.

Ancak, polisten daha sonra bu yönde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Göstere göstere

Soygunun gerçekleştiği bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, iki soyguncu, olaydan sonra sırtlarında birer spor çanta, birinin elinde de valiz tipi çanta, başlarında spor şapka ve oldukça spor kıyafetlerle bir turist edasında adım adım Girne sokaklarını gezdi.

Soyguncular, olaydan bir iki saat sonra Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda güvenlik kameralarına girdi. Çok geçmedi, polis bu kez iki zanlının Mağusa’da Gülseren bölgesinde görüldüğünü kamuoyuna duyurdu ve vatandaştan yardım istedi.

İki soyguncu, olaydan sonra memleketin yarısını gezdi, en kalabalık yerlerde boy gösterdi.

Sorunsuzca kaçtılar

Soygun zanlıları, orada görüldü, burada kameralara yakalandı derken onların planları tıkır tıkır işledi.

Soyguncular, olay günü saat 15.20’de Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptı.

Bunu da güvenlik kameralarından ve de çok sonra görüp fark eden polis, soruşturmasını genişletti.

Taksi şoförü sorgulandı

Polis, soruşturma kapsamında soyguncuların Mağusa’dan Ercan’a gittiği ve ulaşım için bir ticari taksiyi kullandıklarını tespit etti.

Polis bu kez o taksicinin peşine düştü. Taksici, polise verdiği ifadesinde soyguncuların üzerinde ot olduğunu söyledi.

Altın avına çıkıldı

Soyguncuları Ercan Havaalanı’na götüren taksinin “üzerlerinde ot vardı” ifadesinden hareketle polis, soyguncuların çaldıkları altın ve pırlantaları bir yere gömdükleri şüphesi ile bu kez Mağusa’da arazilerde altın dedektörlerle altın aramaya başladı. Uzun saatler süren arama çalışmaları sonuç verdi, çalınan altınların büyük bir kısmı bulundu.

Yüzlerce takı, binlerce TL, Euro ve Sterlin

Soyguncuların çaldığı tespit edilen para ve altınların miktarı açıklandı:

Buna göre soyguncular, 9 tabla, 60 küçük kolyelik ve kolye standı, 2 bileklik standı, 3 küpe standı, 35 yüzük standı, bin 170 kolye, 80 kolye ucu, 165 bilezik, 363 bileklik, 348 yüzük, 670 çift küpe, 140 maşallah; 74 pırlanta kolye, 10 bilezik, 139 bileklik, bin 46 yüzük, 32 küpe ve 15 bin sterlin ile yaklaşık 4 bin Türk lirası değerinde Euro ve Türk Lirası madeni para çaldı.