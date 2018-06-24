YSK’dan bölgesel ilk gayri resmi sonuçlar

GİRNE’DE 60 SANDIKTAN 18’i AÇILDI

KKTC’de bugün yapılan yerel kuruluş organları genel seçiminde sayım işlemleri devam ediyor. Girne’de 60 sandıktan 18’si açıldı.

YSK, sayımı yapılan 18 sandığa göre resmi olmayan sonuçları şöyle açıkladı:

Toplam Sandık Sayısı: 60

Açılan Sandık Sayısı: 18

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 17019

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2530

Geçerli Oy Sayısı: 2427

Geçersiz Oy Oranı: 103

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı

CTP Birol Karaman (CTP) 606

BAĞ54 Turgut Serdar (BAĞ54) 30

BAĞ52 Akın Akı (BAĞ52) 58

BAĞ49 Ömer Dalgakıran (BAĞ49) 99

BAĞ51 Ersoy Karaaziz (BAĞ51) 5

BAĞ53 Nidai Güngördü (BAĞ53) 1272

BAĞ50 Sümer Aygın (BAĞ50) 357

LEFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YAPILAN SEÇİMDE 29 SANDIKTAN 7’Sİ SAYILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklanmaya başlandı. Lefke Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 29 sandıktan 7’si sayıldı.

YSK’nın sitesinde, Lefke Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı olan kayıtlı toplam 6 bin 771 seçmenden 1148’ine göre sonuçlar yayımlandı.

Sandıklardan 1114 geçerli, 34 geçersiz oy çıktı.

UBP adayı Timuçin Pirgalıoğlu 226, CTP adayı Aziz Kaya 622, HP adayı Fehmi Çamlıköylü de 226 oy aldı.

ALAYKÖY’DE 8 SANDIKTAN 2’Sİ AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Alayköy’de Alayköy Belediyesi için 8 sandıktan 2’si açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen2327, geçerli oy sayısı 431 ; Geçersiz oy 6.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Arif Ulaş (UBP) 171 3,30

Hulusi Manisoy (CTP) 246 4,74

Emre Özkan (BAĞ 2) 14 0,27

LEFKOŞA’DA143 SANDIKTAN 32’Sİ AÇILDI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için bugün yapılan seçimde 143 sandıktan 32’sinin sonuçları açıklandı.

YSK’nın sitesindeki verilere göre, TDP adayı Mehmet Harmancı, seçim yarışını yüzde 54.53 ile önde götürüyor.

Sonuçlar şöyle:

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı: 143

Açılan Sandık Sayısı: 32

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 38462

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 4851

Seçime Katılma Oranı: %12,61

Geçerli Oy Sayısı: 4682

Geçersiz Oy Oranı: 169

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

TDP Mehmet Harmancı (TDP) 2553 54,53

UBP Hasan Sertoğlu (UBP) 1657 35,39

YDP Mehmet Ünal Bay (YDP) 38 0,81

DP Gencay Eroğlu (DP) 319 6,81

BAĞ 6 Arif Salih Kırdağ (BAĞ 6) 32 0,68

BAĞ 5 Çetin Sadeli (BAĞ 5) 83 1,77

MEHMETÇİK BELEDİYESİ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE 10 SANDIKTAN 4’Ü AÇILDI

Mehmetçik Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 10 sandıktan 4’ü açıldı.

CTP adayı Cemil Sarıçizmeli 344 oyla ve yüzde 58,11’le seçimi önde götürüyor.

YSK’nın sitesine göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 10

Açılan Sandık Sayısı: 4

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2888

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 761

Seçime Katılma Oranı: %29,93

Geçerli Oy Sayısı: 714

Geçersiz Oy Oranı: 47

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Cenk Osman Şeren (UBP) 271 45,78

CTP Cemil Sarıçizmeli (CTP) 344 58,11

HP Kani Buranay (HP) 28 4,73

BAĞ70 Mehmet Gürsel Demiralp (BAĞ70) 58 9,80

BAĞ71 Cuma Ülker (BAĞ71) 13 2,20

ALSANCAK’DA 16 SANDIKTAN 7’Sİ AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Alsancak Belediyesi için toplam 16 sandıktan 7’i açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen 4016, geçerli oy sayısı 1165 ; Geçersiz oy 32.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ41 Fırat Ataser (BAĞ41) 978 83,95

BAĞ42 Redif Nurel (BAĞ42) 187 16.05

PAŞAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde, Gazimağusa ilçesindeki Paşaköy Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 8 sandıktan 3’ünün sonuçları açıklandı.

YSK’nın sitesindeki sonuçlara göre, bağımsız adaylardan Erdal Özata 284 oy ve yüzde 5.88 ile önde.

Sonuçlar şöyle:

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı: 8

Açılan Sandık Sayısı: 3

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2085

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 624

Seçime Katılma Oranı: %20,69

Geçerli Oy Sayısı: 592

Geçersiz Oy Oranı: 32

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Habil Tülücü (UBP) 159 3,29

HP Mehmet Aktaş (HP) 89 1,84

BAĞ19 Mahmut Erden (BAĞ19) 44 0,91

BAĞ21 Erdal Özata (BAĞ21) 284 5,88

BAĞ20 Ökeş Erdoğdulu (BAĞ20) 16 0,33

ÇATALKÖY’DE 12 SANDIKTAN 5’İ AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Çatalköy’de toplam 12 sandıktan 5’i açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen 3504; Oy kullanan seçmen sayısı 966; Geçerli oy sayısı 939 ; Geçersiz oy 27.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ43 Mehmet Hulusioğlu (BAĞ43) 510 54.31

BAĞ44 Serdar İlhan (BAĞ44) 429 45.69

GAZİMAĞUSA’DA 93 SANDIKTAN 38’İ AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Gazimağusa’da, toplam 93 sandıktan 38’i açıldı. Gazimağusa Belediyesi bağımsız başkan adayı İsmail Arter, yüzde 50,95 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

38 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 93

Açılan Sandık Sayısı: 38

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 24790

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 6115

Seçime Katılma Oranı: %24,67

Geçerli Oy Sayısı: 5766

Geçersiz Oy Oranı: 349

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

CTP Erol Adalıer (CTP) 1085 18,82

BAĞ10 Hüseyin Nurçin (BAĞ10) 81 1,40

BAĞ13 Ulaş Gökçe (BAĞ13) 465 8,06

BAĞ11 İsmail Arter (BAĞ11) 2938 50,95

BAĞ12 İsmail Güneş Güneşoğlu (BAĞ12) 1197 20,76

BEYARMUDU’NDA 14 SANDIKTAN 8’İ AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Beyarmudu’nda toplam 14 sandıktan 8’i açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen 3631; Oy kullanan seçmen sayısı 1667; Geçerli oy sayısı 1567 ; Geçersiz oy 100.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP İlker Edip (UBP) 863 55.07

BAĞ 8 Ethem Akmercan (BAĞ 8) 704 44.93

SERDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Beş adayın yarıştığı Serdarlı Belediye Başkanlığı seçiminde, 109 sandıktan 3’ünün sonuçları YSK tarafından açıklandı.

Buna göre UBP adayı Halil Kasım 303 oyla ve yüzde 55,09 oranıyla seçimi önde götürüyor.

Sonuçlar şöyle:

SERDARLI BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı: 10

Açılan Sandık Sayısı: 3

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2188

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 584

Seçime Katılma Oranı: %24,67

Geçerli Oy Sayısı: 550

Geçersiz Oy Oranı: 34

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Halil Kasım (UBP) 303 55.09

CTP Salih Bayraktar (CTP) 47 8.55

BAĞ27 Mehmet Ali Billüroğlu (BAĞ27) 35 6.36

BAĞ29 Tansel Sağır (BAĞ29) 123 22.36

BAĞ28 Özel Pınardan (BAĞ28) 42 7.64

TATLISU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI… 5 SANDIKTAN 2’Sİ AÇILDI

Gazimağusa ilçesindeki Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 5 sandıktan 2’si açıldı. 2 sandığa göre seçimi, oyların yüzde 48.89’unu alan DP adayı Hayri Orçan önde götürüyor.

YSK’nın sitesine göre Tatlısu Belediye Başkanlığı’nda seçim sonuçları şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 5

Açılan Sandık Sayısı: 2

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1001

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 274

Seçime Katılma Oranı: %32,09

Geçerli Oy Sayısı: 270

Geçersiz Oy Oranı: 4

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Ali Çil (UBP) 93 34.44

DP Ahmet Hayri Orçan (DP) 132 48.89

BAĞ31 İbrahim Uyanır (BAĞ31) 44 16.30

BAĞ30 Şıh Muhittin Arslan (BAĞ30) 1 0,37

BÜYÜKKONUK’DA12 SANDIKTAN 5’İ AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Büyükkonuk’da toplam 12 sandıktan 5’i açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen 2647; Oy kullanan seçmen sayısı 732; Geçerli oy sayısı 703 ; Geçersiz oy 29.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı

UBP Ahmet Sennaroğlu (UBP) 398

BAĞ64 Ali Sanatkar (BAĞ64) 0

BAĞ61 Halil Güney (BAĞ61) 11

BAĞ63 Metin Gökalp (BAĞ63) 264

BAĞ62 Mustafa Haset (BAĞ62) 30

DİPKARPAZ’DA 9 SANDIKTAN 4’Ü AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Dipkarpaz’da toplam 9 sandıktan 4’ü açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen 2206; Oy kullanan seçmen sayısı 715; Geçerli oy sayısı 652 ; Geçersiz oy 63.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Yusuf Akgün (UBP) 148 22.7

CTP Suphi Coşkun (CTP) 247 37.88

DP Aslan Çebi (DP) 8 1.23

HP Havva Elkovan (HP) 229 35.12

BAĞ66 Ramazan Korkmaz (BAĞ66) 1 0.15

BAĞ65 Murat Yazıcı (BAĞ65) 19 2.91

İSKELE’DE 28 SANDIKTAN 16’SI AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. İskele’de toplam 28 sandıktan 16’sı açıldı. UBP İskele Belediye başkan adayı Hasan Sadıkoğlu (UBP) %56.14 oy oranıyla ilk sırada gidiyor.

16 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 28

Açılan Sandık Sayısı: 16

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 7018

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2837

Seçime Katılma Oranı: %53,19

Geçerli Oy Sayısı: 2713

Geçersiz Oy Oranı: 124

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

TDP Cemaliye Soğancı (TDP) %2.58

UBP Hasan Sadıkoğlu (UBP) %56.14

BAĞ68 Oktay Güney (BAĞ68) %7.56

BAĞ69 Halil İbrahim Orun (BAĞ69) %23.07

BAĞ67 Fikret Civisilli (BAĞ67) %10.56

DİKMEN’DE 28 SANDIKTAN 13’Ü AÇILDI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Dikmen’de toplam 28 sandıktan 13’ü açıldı.

Buna göre, kayıtlı seçmen 6638; Oy kullanan seçmen sayısı 2138; Geçerli oy sayısı 2051 ; Geçersiz oy 87.

Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

UBP Mustafa Erişmen (UBP) 803 39.15

CTP Yüksel Çelebi (CTP) 1248 60.85

GÖNYELİ’DE 41 SANDIKTAN 25’İ AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Gönyeli’de 41 sandıktan 25’i açıldı. CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, oyların yüzde 51’ini alırken, UBP başkan adayı Mustafa Akyön yüzde 37.33’le ikinci sırada yer alıyor.

25 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 41

Açılan Sandık Sayısı: 25

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 11476

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 4431

Seçime Katılma Oranı: %30,26

Geçerli Oy Sayısı: 4281

Geçersiz Oy Oranı: 150

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Mustafa Akyön (UBP) %37.33

CTP Ahmet Yalçın Benli (CTP) %51.62

BAĞ 4 Mustafa Erk (BAĞ 4) % 11.05

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 21 SANDIKTAN 11’İ AÇILDI

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 21 sandıktan 11’i açıldı.

Gazimağusa ilçesindeki Yeniboğaziçi Belediyesi’nde bağımsız aday Katip Demir, seçimi önde götürüyor.

YSK’nın sitesine göre, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde seçim sonuçları 11 sandığa göre şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 21

Açılan Sandık Sayısı: 11

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 5656

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2300

Seçime Katılma Oranı: %35,53

Geçerli Oy Sayısı: 2214

Geçersiz Oy Oranı: 86

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ38 Mustafa Zurnacılar (BAĞ38) 894 40,38

BAĞ37 Şeyda Luckinger (BAĞ37) 19 0,86

BAĞ36 Katip Demir (BAĞ36) 976 44,08

BAĞ39 Sertaç Yalçın (BAĞ39) 325 14,68