YSK Başkanı Şefik: Karma oyla ilgili bir şeyler yapılması kaçınılmaz

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, son seçimde karma oyların yüzde 60’tan fazlasının geçersiz çıktığını belirterek “Karma oyla ilgili bir şeyler yapılması kaçınılmaz” dedi.

Şefik, dün öğleden sonra 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerle ilgili BRT televizyonunda yayımlanan “17. Saat” programında değerlendirmelerde bulundu.

Şefik, seçmen sayısının bugün itibariyle 209 bin 837 olduğunu, bu sayının bir önceki seçim olan 25 Aralık 2022’deki yerel seçimine göre 1601 kişi arttığını kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, karma oyun kaldırılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İlgili yasanın 101 ve 136’ncı maddelerde değişikliğine gidildiğini ifade eden Narin Ferdi Şefik, son seçimlerde karma oyların yüzde 60 üzerinde geçersiz sayıldığını ifade ederek, karma oyla ilgili bir şeylerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şefik, bunun karma oyu tercih eden nüfus için üzücü olduğunu ancak yüzde 60 üzerinde bir oyun geçersiz sayılmasının sandığın iradesinin sandığa yansımadığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Sandık sayısı düşürülecek

Narin Ferdi Şefik, 25 Haziran’daki seçimin tek bir milletvekili seçimi için yapılacağını hatırlatarak ilçe seçim kurullarının, seçim sonuçlarının daha erken çıkması için sandık sayısını düşürmeye çalıştığını açıkladı.

Şefik, sandık sayıları ile ilgili resmi rakamları 22-24 Mayıs arasında verebileceklerini dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, bir önceki seçimde sandık sayısının 700’den fazla olduğunu, sandık sayısında en fazla 30 oranında bir düşüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Şefik, seçime katılacak siyasi partilerin adaylarını 31 Mayıs’a kadar belirlemesi gerektiğini de açıkladı.