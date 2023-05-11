Ermenistan sınırındaki çatışmada bir Azerbaycan askeri öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Ermenistan sınırındaki çatışmada bir Azerbaycan askeri öldü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin kasıtlı provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Orhan Novruzalizade isimli askerin şehit olduğu bildirildi.


Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerin misillemede bulunduğu, operasyonel koşulların kontrol altında olduğu kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmış, bir asker ağır yaralanmıştı.

Bunun üzerine Azerbaycan ordusu yanıt vermiş ve ağır silahlar ile havan toplarının da kullanıldığı çatışma başlamıştı.

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Tags:AzerbaycanErmenistanSavaşsınır
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