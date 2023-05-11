Kripto Borsası Nedir? Basitleştirilmiş Bir Kılavuz

Kripto para birimi terimi, özellikle son yıllarda giderek yaygınlaştıkça çoğumuz için büyüleyici. Ama nasıl çalışıyorlar? Nerede alınır ve satılır? Dijital paraları nerede tutulur? Kripto borsalarına girin!

Kripto borsaları, her türden kripto kullanıcısına dijital para birimleriyle ticaret yapmalarına olanak tanır. İşte kripto borsalarının artılarını ve eksilerini görmenize yardımcı olacak basitleştirilmiş kılavuzumuz.

Kripto borsası nedir?

Kripto borsası veya kripto para borsası, kripto para birimlerinin alınıp satıldığı bir pazar yeridir. Kripto borsaları, kullanıcıların kripto depolaması ve çeşitli kripto para birimlerinde piyasa fiyatlarını keşfetme hizmeti sağlar. Bu canlı kripto para borsası hizmetinde varlıkların anlık takibi yapılabilmektedir.

Kripto para borsalarının ortaya çıkmasından önce, kullanıcılar yalnızca madencilik yaparak veya çevrimiçi ve çevrimdışı forumlarda işlemler ayarlayarak kripto para birimi satın alabilirdi. Bugün yüzlerce kripto para borsası, çok çeşitli kripto varlıkları, güvenlik önlemleri ve işlem ücretleri sağlıyor. Şu anlık kripto para borsası nedir sorusunu cevapladığımıza göre gelin borsaların çalışma prensiplerine bir göz atalım.

Bir kripto borsası nasıl çalışır?

Kullanıcılar, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) ve daha fazlası gibi kripto para birimleri alıp satabilir. Kripto ticareti yapmak için, kullanıcıların bir kripto borsasında bir hesap oluşturması gerekir. Platforma bağlı olarak, kullanıcılar bir tür kripto para birimini diğeriyle değiştirebilir veya ABD doları, Türk Lirası veya Euro gibi geleneksel itibari para kullanarak kripto para birimi satın alabilir. Ayrıca mevcut kripto para birimlerini itibari paraya çevirebilir, ticaret hesaplarında tutabilir ve nakit olarak çekebilirler.

Büyük kripto borsaları, daha geniş bir kripto para birimi yelpazesi sunma eğilimindedir. Ancak, belirli bir kripto para birimini düşünüyorsanız, bir hesap oluşturmadan önce kaydolduğunuz platformun buna sahip olup olmadığını kontrol edin. Sunulan hizmetler, kullanılan kripto borsasına veya uygulamaya göre farklılık gösterebilir. Örneğin, borsa izin vermiyorsa kripto para biriminizi belirli bir platformdan kripto cüzdanınıza aktaramayabilirsiniz. Bunun için en iyi kripto para borsası seçimi doğru yapmalısınız.

Kripto borsasında nasıl ticaret yapılır?

Bir kripto borsasında işlem yapmaya başlamadan önce, kripto cüzdanınızda paranızın olması gerekir. Kripto cüzdanları, cüzdan hizmetlerini sağlayan birçok kripto borsası ile kripto para birimini depolamak için bir yöntem sağlar. Ancak uzmanlar, ek bir güvenlik katmanı için kişisel bir kripto cüzdanı oluşturmanızı tavsiye ediyor.

Bir kripto cüzdanı oluşturduktan sonra, tercih ettiğiniz en güvenilir kripto para borsası olduğunuzu bildiğiniz borsaya giriş yapabilir ve çeşitli kripto para birimlerinin piyasa değerlerini görebilirsiniz. Kripto para birimleri merkezi olmadığı için, farklı borsalarda küçük dalgalanmalar olabilir, ancak kripto borsalarının piyasa değerlerinden sorumlu olmadığını unutmamak önemlidir; bunun yerine fiyatları piyasa belirler ve çoğu borsa canlı fiyatlandırmayı temsil eder.

Bir kripto borsası nasıl seçilir?

Kripto para birimleri uçucu varlıklardır. Sonuç olarak, bir kripto borsası seçerken birkaç değişkeni hesaba katmak önemlidir, örneğin:

Para yatırma ve çekme sınırları

Sınırlamalar ve düzenlemeler

Ödeme metodları

İtibar

İşlem ve ticaret ücretleri

Doğrulama

En iyi kripto para birimi, hedeflerinize, bütçenize, risk toleransınıza ve güvenlik gereksinimlerinize bağlıdır. Ek olarak, farklı kripto borsalarının farklı güvenlik derecelerine ve ilgili maliyetlere sahip olduğunu ve bunların bir kısmının yalnızca mobil cihazlarda mevcut olduğunu anlamak önemlidir. Diğer değiş tokuşlar, özel kullanım durumları için sağlam hesaplama gücü gerektirebilir.

Bir kripto para borsası seçimi yapacağınız vakit mutlaka ekibe, canlı destek hattına bakmanız gerekmektedir. Avrupa’nın en büyük ve güvenilir borsalarından biri olan WhiteBIT, yatırımcıların güvenliğini ve hacklenme olasılığını en aza indirmek için varlıkların çok yüksek bir kısmını soğuk cüzdanlarda saklamaktadırlar. Güvenilir kripto para borsası ile ticaret yapmak istiyorsanız mutlaka bu kriterleri göz önüne almalısınız. Kolay arayüzü ile de ayrıca borsa için de profesyonel olmayan kullanıcılarda kripto para ticareti yapabilmektedirler.

Merkezi ve merkezi olmayan kripto borsası

Kripto borsaları, merkezi ve merkezi olmayan olmak üzere iki biçimde gelir. Her ikisinin de artıları ve eksileri ile birlikte nasıl çalıştığına bakalım.

Merkezi kripto borsası

Merkezi bir kripto borsası (CEX), iki tarafın bir işlemi gerçekleştirmesi için tarafsız, üçüncü taraf bir platform sağlar. Merkezi bir kuruluş genellikle merkezi alışverişleri yönetir. Merkezi borsalarda, kullanıcıların fonları aslında blokajlarla etkileşime girmez ve genellikle bir veritabanı girişi olarak saklanır. Bunun nedeni, blockchain ile etkileşime girmenin maliyetli olmasıdır. Hacim zamanla merkezi olmayan borsalara kaysa da, kripto işlemlerinin çoğu merkezi kripto borsalarını kullanır. Bunlar daha çok kripto para borsası canlı hizmet olarak sundukları araçlara da çok bağlıdır.

Merkezi borsalar genellikle daha kullanıcı dostudur ve geleneksel finansal uygulamalara benzer. Bu, kullanımlarının daha basit olduğu ve genellikle daha iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olduğu anlamına gelir. İşlemler blok zinciri ile etkileşime girmediğinden, özellikle gaz ücretlerinin yüksek olduğu durumlarda sunulan tüm ücretler saf kar olduğundan daha ucuz işlem ücretleri olabilir.

Ancak bunlar kar amacı güttüğü için işlem ücretlerinin daha yüksek olma ihtimali vardır. Ek olarak, kullanıcılar fonlarının velayetini elinde tutmazlar, bu da onları kripto para birimlerinin çözmeye çalıştığı sansüre ve varlık ele geçirmeye karşı savunmasız bırakır. Ayrıca müşterini tanı (KYC) doğrulaması gerektirirler ve işler daha düzenli olduğundan ve açık kaynaklı olmadığından daha yavaş olabilir, bu nedenle kullanıcılar perde arkasında ne olduğunu bilmezler. Bu tür aşamalar en iyi türk kripto para borsası olan yatırım platformlarında da aynı şekilde zorunludur.

Merkezi olmayan kripto borsası

Merkezi olmayan bir kripto borsası (DEX), kullanıcıların herhangi bir düzenleyici kurum veya merkezi otoritenin gözetimi olmadan eşler arası bir ağ üzerinde işlem yapmaları için bir platform sağlar. Birçok kullanıcı, sunduğu özgürlük sayesinde DEX’leri tercih ediyor. Bununla birlikte, DEX’ler, kullanıcıların fiat dünyasından kripto dünyasına giden rampalarda para için bir CEX veya özel sağlayıcı kullanması gerektiğinden, kullanıcıların fiat para birimlerini kripto ile değiştirmesine izin vermez.

DEX’ler, karşılaştırıldıkları blok zincirine ve CEX’e bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük ücretler sunabilir. İzinsiz ve açık kaynaklı bir şekilde çalışırlar, yani kullanıcılar baştan sona paralarını kontrol eder. Ayrıca, kullanıcıların takma ad kullanmasına izin verir, yani adları paylaşılmaz, ancak aynı cüzdana bağlı tüm işlemlerin aynı hesaptan olduğu bilinir.

DEX’lerin teknik olmayan kişiler için kullanımı genellikle daha zordur. Ayrıca, fonların kaybedilmesi veya kullanıcının bir hata yapması durumunda yatırımcıya çok az veya hiç koruma sağlarlar. Bu nedenle, bilgilerinde daha ileri düzeyde olan kişiler için daha uygundurlar.

Farklı kripto para ticareti türleri

Ticaret yapmak için, uzun vadeli ticarete mi yoksa kısa vadeli ticarete mi yapacağınıza karar vermelisiniz. Daha kesin bir anlayış için ikisini de özetleyelim:

Uzun vadeli ticaret: Bu, kullanıcıların kar elde etme umuduyla uzun bir süre boyunca kripto para birimleri satın almasını ve elinde tutmasını içerir. Uzun vadeli yatırımcılar, kripto parayı aylarca hatta yıllarca elinde tutabilir.

Kısa vadeli ticaret: Kısa vadeli tüccarlar, kriptoyu daha düşük fiyatlardan satın alarak ve değer fırladığında satarak piyasa değerindeki sürekli dalgalanmalardan yararlanır. Bu daha riskli.

En büyük kripto borsaları

Kripto borsaları piyasada nispeten yenidir, bu nedenle alım satım için bir borsa seçmeden önce her bir borsanın (merkezi veya merkezi olmayan) artılarını ve eksilerini tartmak önemlidir. Ticaret hacmine, pazar payına ve ortalama likiditeye göre şu anda piyasadaki en büyük kripto para borsaları:

Binance

WhiteBIT

Coinbase

Huobi

Borsa seçiminizi yukarıda yazdığımız bilgiler öneriler doğrultusunda yapıp kripto dünyasında yerinizi alabilirsiniz.