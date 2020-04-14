Kıbrıs

Yonpaş’tan 1000 aileye gıda yardımı

14 Nisan 2020

Dumlupınar Türk Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sponsorları olan Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 1000 aileye gıda yardımı yaptığını ve sokak hayvanları için 5 ton mama bağışında bulunduğunu yazdı. Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün paylaşımı şöyle;

“Sponsorumuz olmasından gurur duyduğumuz Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’den 2 tır (yaklaşık 1000 aile ve DAÜ öğrencileri) gıda yardımı ve sokak hayvanları için 5 ton mama yardımı

Ayrıca Mağusa ve İskele Belediyeleri ile istişare halinde belirlenen bölgelere sokak hayvanları için su ve mama istasyonları kurulacaktır.

Ülkemiz adına başta KKTC Direktörü Ufuk Derinel olmak üzere Derinel Group’a sonsuz teşekkürler

 

Yardımlar 15.04.2020 Çarşamba gününden itibaren Mağusa ve İskele Belediyelerinden temin edilebilir.”



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