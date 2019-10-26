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Yonca kavşağı yanında çarpışma, yaralılar var

26 Ekim 2019

Saat 20:30 raddelerinde 1001 Çeşit Airport Mall yakınlarında 2 aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ersel NOR (E-50), 119 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CN 446 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yonca kavşağını geçtikten sonra önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet TOSUN (E-35) yönetimindeki PM 049 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmanın etkisiyle her iki araç orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve PM 049 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevim KOLOZALİ (K-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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