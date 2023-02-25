Yonca kavşağı, Mormenekşe ve Ötüken’de uyuşturucu madde tasarrufu: 3 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yonca kavşağı, Mormenekşe ve Ötüken’de uyuşturucu madde tasarrufu: 3 kişi tutuklandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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narkotik

 Lefkoşa-Gazimağusa anayolu yonca kavşağı, Mormenekşe ve Ötüken’de polis tarafından yapılan aramalarda, tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan yonca kavşağında, dün gece devriye halinde olan bir polis ekibi tarafından yol içerisinde şüpheli şekilde bir aracın durduğunun tespit edilmesi üzerine, bahse konu aracın sürücüsü İ.V.U. (E-35) alıkonuldu. Üzerinde ve bahse konu araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.


Mormenekşe’de de, M.K.’nin (E-35) kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan streç film kağıdı parçası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ötüken’de ise, M.B.’nin (E-38) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:MormenekşeÖtükenuyuşturucu kktcYonca Kavşağı
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