Yeni bilimsel araştırma, psikedelik maddelerin ruh sağlığına iyi gelebileceğini ortaya koydu

Yeni bir araştırmaya göre, “mistik” bir psikedelik uyuşturucu deneyimi, anksiyete ve depresyon semptomlarında azalma sağlayabilir.

Yakın zamanda The Journal of Affective Disorders bilimsel dergisinde yayımlanan araştırma, psikedelik deneyimlerin alt türlerini tanımlayıp bunları ruh sağlığına etkileriyle ilişkilendiren ilk çalışma.

Aralarında ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi’nden isimlerin de olduğu araştırmacılar bulguların, psikedeliklerin iyileştirici potansiyelini test eden klinik araştırmalar aracılığıyla hastalara rehberlik edilmesini sağlayabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar yaklaşık bin kişinin katıldığı anketten edindikleri verileri analiz etti. Anketin konusu, daha önce yaşadıkları tıbbi olmayan psikedelik uyuşturucu deneyimleriydi.

Katılımcılar tarafından kullanılan maddeler arasında psilosibin, LSD, ayahuska, meskalin, peyote kaktüsü ve Colorado Nehri kara kurbağasının zehrindeki doğal psikedelik madde olan 5-MeO-DMT vardı.

Bulgular, deneyimlerinin “mistik ve aydınlatıcı doğasını” değerlendiren anketlerde en yüksek puanı alan bireylerin, anksiyete ve depresyon semptomlarında sürekli iyileşmeler bildirdiğini gösterdi.

Bilim insanları, kullandıkları maddeleri tanımlayan 985 katılımcının yanıtlarını değerlendirdi.

Katılımcılar, psikedelik deneyimlerinin ne ölçüde mistik (saf farkındalık ve olumlu ruh hali hissi uyandıran), psikolojik olarak aydınlatıcı (anılara akut içgörü kazandıran) veya zorlayıcı olduğunu değerlendiren anketler doldurdu.

Bu maddelerin etkisindeyken yaşanan zorlu deneyimler korkutucu veya denge bozucu olsa da çalışmada, bunların yararlı sonuçlar doğurabileceği söyleniyor.

Araştırmacılar, depresyon ve anksiyete semptomu seviyelerini ve yaşamdan memnuniyet ve psikolojik esneklik derecelerini de değerlendirdi. Psikolojik esneklik, kişinin psikedelik uyuşturucu kullanmadan önce ve sonra yaşayabileceği iç veya dış deneyimlere bakmaksızın değerleriyle tutarlı bir şekilde hareket etme kapasitesidir.