ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Kurtzer: Biden, Filistin topraklarının korkunç ilhakına karşı harekete geçmeli

ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Daniel Kurtzer, Batı Şeria’daki hukuksuz yerleşim faaliyetlerinin önlenmesi için Başkan Joe Biden’a çağrı yaptı.

Kurtzer, ABD’deki Amerikan Yahudi Demokratlar Konseyi’nde (Jewish Democratic Council of America -JDCA) cuma günü yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Filistin topraklarını “korkunç şekilde ilhak ettiğini” söyledi.

ABD’nin 43. Başkanı George W. Bush yönetiminde 2001-2005’te İsrail Büyükelçisi olarak görev yapan Kurtzer, 12 Şubat’ta Netanyahu’nun Batı Şeria’daki 9 yere daha yerleşim izni vermesini eleştirdi.

Radikal sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, söz konusu bölgelerde 10 bin yeni yerleşim yeri inşa edileceğini bildirmişti.

74 yaşındaki eski büyükelçi, bu hamleyle Netanyahu’nun Filistinlilerle yürütülen barış sürecine zarar verdiği gibi, 2004’te Bush’a gönderdiği mektuptaki taahhütlerini de ihlal ettiğini savunarak, şunları söyledi:

Bu, İsrail hükümetinin 2004’te Bush yönetimine yazılı olarak verdiği taahhütlerin ciddi bir ihlali. İsrail, yasadışı yerleşim yerlerinin ortadan kaldırılacağını söylemişti.

ABD’deki Demokrat Yahudilerin 2017’de kurduğu JDCA’daki konuşmasında Kurtzer, Biden’a bu yazılı taahhüdü Tel Aviv hükümetine hatırlatması çağrısında da bulundu.

Kurtzer, “Eğer İsrail orada istediği gibi inşaat yaparsa, Batı Şeria’yı ortadan ikiye bölecek” dedi.

Netanyahu’nun kabinesindeki bazı bakanların Filistinlilerle barış yapılmasını istemediğini de savunan Kurtzer, Washington’ı harekete geçmeye çağırdı:

İsrail herhangi bir barış süreciyle hâlâ ilgileniyorsa, attığı bazı adımları durdurmak zorunda kalacak; yapmadığı bazı şeyleri yapmaya başlamak zorunda olacak. ABD’nin de kendi kararlılığını göstermesi ve İsrail’e bu yönde tavsiyelerde bulunması gerekecek.

ABD baskısıyla geri adım

İsrail’in Batı Şeria’daki 9 bölgede yeni yerleşimlere izin vermesi ABD ve Filistin’den tepki toplamıştı.

Ancak Tel Aviv yönetimi, Washington’ın da baskısıyla Batı Şeria’daki yeni yerleşim yerlerinin inşaatını pazartesi günü geçici olarak durdurmuştu. Fakat söz konusu 9 bölgedeki inşaat faaliyetlerinin devam edeceği bildirilmişti.