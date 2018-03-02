“Yolsuzluk dosyalarının akıbetini ortaya çıkarmayı taahhüt ettik bunu yapıyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği yolsuzluk dosyalarıyla ilgili basını bilgilendirdi.

Devam eden tahkikatlarda gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Tufan Erhürman, hangi hükümet döneminde olursa olsun, yolsuzluk dosyalarının akıbetini ortaya çıkarmayı taahhüt ettiklerini ve bunu yaptıklarını belirtti.

Başbakanlık tarafından geçen hükümet döneminde kullanılan amblemin KKTC Resmi Amblem Yasası’na aykırı olduğunu belirten Erhürman, bu amblemle 31 bin 540 TL ödenerek çok sayıda evrak bastırıldığını ifade ederek, “Bu, çok açık şekilde yasaya aykırı bir harcamadır. Gerekli girişimler yapılacak” dedi.

Yenierenköy Belediyesi’nin toplam gelirinin yüzde 98.91’inin personel giderlerine gittiğini, 2010 yılında personel sayısında 1’e 4 oranında artış olduğunu ifade eden Erhürman, Yenierenköy Belediyesi’nin Belediyeler Reformu’nu bekleyecek durumda olmadığını ve Pazartesi günü hazırlanacak raporun salı günü Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini belirtti.

Polisin “delilden sanığa” gideceği yasal düzenleme için çalışma yapılacağını ve polis soruşturmalarında sanıkların kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının da araştırılacağını söyledi.

Denetimli Serbestlik Yasası’nın “Saldım çayıra mevlam kayıra” şeklinde uygulandığını vurgulayan Erhürman, yasadan yararlanan 13 kişinin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, devletin bu kişilerin idrar ve kan testlerini Devlet Labortuvarı’nın yandığı Aralık 2016’dan beri yapmadığının belirlendiğini ifade etti.

Erhürman, haftalık basını bilgilendirme toplantısını bugün yaptı. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda yapılan toplantı saat 11.00’de başladı.

ANASTASİADİS’E TEPKİ

Başbakan Tufan Erhürman, bilgilendirme toplantısında ilk olarak Kıbrıs sorunu konusuna değinerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in dün yaptığı açıklamaların görüşme sürecinin yeniden başlaması açısından yapıcı olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti.

Öne sürdüğü şartlara bakıldığında Anastasiadis’in görüşme sürecinin başlamasına ilk adımda takoz koyduğunun görüldüğünü kaydeden Erhürman, “İleri sürdüğü ön şartlar doğrudan doğruya kendi söyledikleriyle de çelişiyor. Sayın Anastasiadis aslında Crans Montana’da varılan noktanın çok çok gerisinde bir yerlerden, bir takım ön şartlar ileri sürmek kaydıyla müzakere sürecinin başlamasını şu anda aslında çok da tercih etmediği yönünde bir mesaj veriyor” dedi.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN SORUŞTURMA DOSYALARI…

Dörtlü koalisyon hükümeti protokolünde yer alan usulsüzlük ve hukuksuzluklara yönelik ait maddeye değinen Erhürman, Polis Genel Müdürü ile bu hafta içinde bir araya gelerek, ellerinde bulunan dosyalarla ilgili bilgi istediğini ve bir gün sonra eline ulaştığını ifade etti.

Dosyayı göstererek, içeriğini tek tek okuyan Erhürman, bunların çoğunun 2010 ve sonrasında açılan soruşturmalar olduğunu ve önemli kısmının İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Başsavcılığa iletildiğini ve büyük çoğunluğunun CTP dönemine ait olduğunu söyledi.

SORUŞTURMALAR…

Erhürman, soruşturmalar ve akıbetleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“1.Romanya üzerinden İngiltere’ye ihraç edilmesi planlanan hellim ile ilgili soruşturma. Soruşturmayı yürüten Lefkoşa Polis Müdürlüğü. Soruşturmanın akıbeti dosya KKTC Başsavcılığı tarafından ‘mesele yok’ olarak kapatıldı. Başsavcılığın dosyayı kapatması için gerekli oranda suç unsuruna rastlanmaması gerekiyor. 2. Telekomünikasyon Dairesi Milenyum Telefon Kartları Dosyası. Soruşturmayı Polis Mali Şube Amirliği yürütüyor. Sanıkların isimlerini vermek istemiyorum. Ama mahkum olan CTP mensupu değil. Bunu politik malzeme yapmak istemiyorum. Bir sanık 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.3. Başbakanlık taşıt bakım ve onarım akaryakıt yağ alımları dosyası. 2012-13 yıllarıyla ilgili. Mali Suçlarla Mücadele amirliği yürütmüş tahkikatı ve hala sürüyor. Tahkikatın devam ettiği dosyalarla ilgili takipçisi olup kamuoyuyla paylaşacağız. 4. Meclis Başkanı Hasan Bozer’in oğluna ait turizm şirketinin muhasebe kayıtlarının basına servis edilmesi. Soruşturmayı yürüten Lefkoşa Polis Müdürlüğü. Dosya başsavcılıkça ‘Mesele yok’ denilerek kapatıldı. 5. KKTC Engelliler Spor Federasyonu 2013 Mali Yılı hesapları denetimi. Mali suçlarla mücadele amirliği soruşturmuş. Soruşturma kapatılmış.6. Öğrenci Taşımacılığıyla ilgili verilen ikamet belgeleri. Girne Polis Müdürlüğü soruşturmayı yürütmüş. Dosya 21 Mart 2016 tarihinde görüş için başsavcılığa iletilmiş. 7. Tahsin Ertuğruloğlu hakkındaki KTÖS, Temiz Toplum Derneği, TDP ve HP’nin dilekçeleri üzerine soruşturma başlatılmış ve devam ediyor. 16 Mayıs 2016 tarihinde meclis komitesinden gerekli evrak istenmiş. Evrak 26 Ocak 2018’de teslim alınmış. 8. Kemal Dürüst hakkında Halkın Partisi’nin verdiği 2018 tarihli dilekçeyle ilgili soruşturma başlatıldı ve halen devam ediyor. Ercan ile ilgili sözleşmenin 4 yıl uzatılmasıyla ilgili.

Başsavcılıkça Başbakanlık Denetleme Kurulu’ndan alınan ve polisce soruşturulması istenen meselelerin büyük kısmı İrsen Küçük dönemi denetleme kurulu dosyalarıdır.1. İlaç Eczacılık Dairesi tarafından faktör 8 ve Dgram adlı ilaçların tedariki ile ilgili dosya. Lefkoşa Polis Müdürlüğü ilgilenmiş. Takipsizlik kararı verilmiş. 2. Ece Un Fabrikası’nın kiralanması ve Çağsın Trading Ltd’e emaneten verilen bugday stokuna ilişkin dosya. Başsavcılık tarafından dava geri çekilip kapatılmış. 3. 2011 tarihli KKTC ile ilgili rezerv kaynaklarla ilgili dosya. Dosya hala KKTC başsavcılığında. 4. Gecitkale Meriç Lefkoşa enerji hattı ve Geçitkale Havaalanının kapatılması dosyası. Dosya Başsavcılıkça kapatılmış. 5. Kıbtek’in 3. Etap iletim dağıtım projeleri dosyası. ‘Mesele yok’ denilerek başsavcılıkça kapatıldı. 2011 tarihli Hüseyin Elhamiye Vasilyalı Evre adına yapılmış tapu kaydı. Dosya 2018’de görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 6. Biokim Ltd’in ürettiği taban gübresinin analiz raporunun sahte olduğu yönündeki dosya. Başsavcılık tarafından kapatıldı. 7. Caner Acemoğlu adına yasal mevzuata aykırı tapu kaydı yapılması. İsim vermiyeceğim halen siyasette olan arkadaşımız 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı.

KKTC Başsavcılığı tarafından Sayıştaylıktan alınan ve polis tarafından araştırılması istenen meseleler de şöyle: 1. 2001-2003 yıllarında Gazimağusa İskele ve Girne kaymakamlıklarınca icar edilen hali araziler yapılan araştırma. Girne dosyası kapatılmış. Gazimağusa 2014’de görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 2. İhracata yönelik navlun destek prim ödemelerine ilişkin denetimde gösterilen usulsüzlük raporu. 8. 9. 2016 görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 3. Güzelyurt Kaza Mahkemesi 2001-09 denetim raporu. Bir sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 4. Bakanlar Kurulu kararının uygulama sonuçlarına karşı üretilen araştırma raporu. Sosyal yardım alan şahısların evlerine elektrik bağlanmasına yönelik uygulamanın kötüye kullanılarak yardıma muhtaç olmayanlara da yardım yapılması. 2010 tarihli. İskele bölgesi dosyaları 2014’de Gazimağusa savcılığına gönderilmiş dava numarası almamı. Güzelyurt bölgesi dosyaları mesele yok denilerek kapatılmış. Gazimağusa dosyaları 2014’de başsavcılığa gönderilmiş. Lefkoşa bölgesi dosyası dava için Hukuk dairesine gönderilmiş. Dava numarası almamış. Girne için herhangi bir soruşturma yapılmamış. 5. Tatlısu Belediyesi denetim raporu 2011. Başsavcılık takipsizlik kararı vermiş. 6. Elektrik Kurumu hurda trafo ve hurda malzeme satış ihalesi denetim raporu 2011 tarihli 2013’de görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 7.2012 tarihli Lefkoşa fidanlığıyla ilgili denetim raporu. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava görüşülüyor. 8. LTB 2006-2001 yılları arası inceleme raporu. Sanık 15 bin TL para cezasına çarptırılmış. 9. İhtiyat Sandığı’nda sahte vekaletname ile iştirakçi ödeme girişimi ve diğer hususlarla ilgili rapor. Dosya 9. 5 2016’da KKTC başsavcılığına gönderilmiş. 10. Karayolları dairesinin bitum stokuna ilişkin rapor 2014 tarihli. Görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 11. KKTC Türk Hava Kurumunun 40 bin lt. akaryakıt alımıyla ilgili dosya. Dosya 2010’da görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 12. Değirmenlik Belediyesinin Ocak 1999-aralık 2005, Ocak 2006- Haziran 2006 gider denetim raporu başsavcılıkta. 2009 tarihinde gönderilmiş. 13. Akdoğan Belediyesi 2008 Mali Yılı Sayıştay raporu sanık 3 ay hapis cezası aldı.14. KTFF’nin 1.6. 2010- 31 10 2010 hesapları Sayıştay denetim raporu. 2017’de başsavcılığa gönderilmiş. 15. Mehmetçik Belediyesi kesin hesaplarının usulüne uygun yapılmadığından dolayı yasal işlem başlatılması. Başsavcılık tarafından kapatılmış. 16. Sayıştay’ın 400 yıllık miras Kıbrıs’ta Evkaf kayıpları sergileri, Mare Monte Otel’in demirbaşları ve Lara Beach’in kiralanması konusundaki Sayıştay raporları 2012 tarihinde başsavcılığa gönderilmiş. 17. Gazimağusa serbest liman ve bölge müdürlüğünün 2012 mali hesapları na ilişkin mali denetim raporu. 5.6. 2015’de görüş için başsavcılığa gönderilmiş. 18. LTB 2008-2011 Mali Yılı Sayıştay Raporu, Sayıştay başkanlığının sorduğu sorulara cevap vermeyenlerle ilgili hazırlanan dosya 22.1. 2016 tarihinde başsavcılığa gönderilmiş. 19. Sözleşmelerin pullanmamasıyla ilgili soruşturma tamamlanmış rapor hazırlanıyor. Dosya görüş için KKTC başsavcılığına gönderilecek. 20. Gazimağusa Belediyesi 2011-2015 dönemi MAGEM ve MGA’ya yapılan maddi katkılarla ilgili temizlik işlerinin özel firmadan yapılan hizmet alımlarıyla ilgili 2017’de görüş için Başsavcılığa gönderildi. 21. Milli Eğitim Denetlenme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu’ndaki denetmenlerin 2008-14 dönemi yolluk beyan ve ödemelerine ilişkin denetim raporunda tahkikat devam ediyor. 22. TÜK’ün 2006 mali yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda 2014’te TÜK tarafından iç piyasadan satın alınan ve yurt dışından ithal edilen arpayla ilgili Sayıştay raporu konusundaki tahkikatlar devam ediyor. 23. Güzelyurt Belediyesi 2011 Sayıştay denetim raporuyla ilgili tahkikat devam ediyor. 24. Yenierenköy Belediyesi petrol istasyonu denetim raporuyla ilgili tahkikat tamamlandı. Tafsilatlı raporun hazırlanmakta ve dosya görüş için Başsavcılığa gönderilecek. 25. Spor Dairesi Devlet Piyangosu Birimi’nin 2011 ve 2013 kasa ve banka hesapları denetim raporlarıyla ilgili tahkikatlar sürüyor. 26. Telekomünikasyon Dairesi Mali Şube Amiri Mehmet Gazi aleyhine rapor. Tahkikat sürüyor. 27. Alayköy Belediyesi 2012 denetim raporu tahkikat sürüyor. 28. İnönü Belediyesi 2015-17 dönemi tahkikatı devam ediyor.”

KAMUOYUYLA PAYLAŞMAYA DEVAM

Polisin bildirdiği yolsuzluk dosyalarıyla ilgili genel durumun bu olduğunu ifade eden Erhürman, eksiklerin gelmesiyle, devam eden tahkikatlardaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını, gecikme nedenleriyle ilgili bilgilerin de geldikçe duyurulacağını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, hangi hükümet döneminde olursa olsun yolsuzluk dosyalarının akıbetini ortaya çıkarmayı taahhüt ettiklerini hatırlatarak, her bir bakanlığın da kendi bünyesinde bir takım soruşturmaları sürdürdüğünü, bu çerçevede Başbakanlık’la ilgili bir dosyayı paylaşmak istediğini belirtti.

“BAŞBAKANLIK AMBLEMİ YASAYA AYKIRI… 31 BİN 540 TL HARCANDI”

Tufan Erhürman, bu dosyanın geçen hükümet döneminde Başbakanlık tarafından kullanılan amblemle ilgili olduğunu belirtti. Erhürman, 32/2007 tarihli KKTC Resmi Amblem Yasası’na aykırı olarak kullanılan amblemi göstererek, 31 bin 540 TL ödenerek bu amblemle çok sayıda evrak bastırıldığını kaydetti.

KKTC Başbakanlık’ın bu amblemi kullanmaması gerektiğini ancak ellerinde çok sayıda basılmış evrak bulunduğunu belirten Erhürman, şu anda onlar varken yasaya uygun amblemle yeni baskı yapıp, harcamaya gitmek ile var olanları kullanmak konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Tufan Erhürman, “Bu, çok açık şekilde yasaya aykırı bir harcamadır ve Başbakanlık olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Çalışmalar devam ediyor, bunlar sizinle paylaşılacaktır” dedi.

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASI

Kasım 2016’da devreye giren Denetimli Serbestlik Yasası’na işaret eden Erhürman, bu yasaya göre Denetimli Serbestlikten yararlanmak isteyenlerin ispatı vücut, eğitim, Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği, psikiyatrist denetiminde rehabilitasyon, idrar-kan testi için 14 günde bir örnek verme yükümlülüğü olduğunu anlattı.

Yasadan yararlanmaya çalışan 13 kişinin, Devlet Laboratuarı’ndaki yangın dolayısıyla Aralık 2016’dan bugüne idrar ve kan tahlilinin yapılamadığını öğrendiklerini kaydeden Erhürman, oradaki yetkili hekimin her defasında raporun altına testlerin yapılamadığını yazdığını dile getirdi.

Dolayısıyla denetimli serbestliğin “saldım çayıra mevlam kayıra” şeklinde uygulandığını söyleyen Erhürman, önlerinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak bu durumdan etkilenen 13 kişi bulunduğunu tekrarlayarak, konuyu Başsavcı ile görüştüğünü dile getirdi.

Bir hukukçu olarak görüşünün, yükümlülüğünü yerine getirmeyenin devlet olduğuna işaret ederek, test yaptırmak için giden kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmiş durumda olduğu için, bu haktan yararlandırılması yönünde olduğunu söyleyen Erhürman, Başsavcı’nın da bu görüşte olduğunu ifade etti.

Testlerle ilgili durumdan Başsavcının da haberdar olmadığını ve bir yıldır Başsavcıya bilgi aktarılmadan bu durumun devam ettiğini kaydeden Erhürman, ilgili kan ve idrar tahlillerinin yapılabilmesi için gerekli teçhizatın sağlanması adına Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın çalışma başlatması için talimat verdiğini kaydetti.

YENİERENKÖY BELEDİYESİ

Yenierenköy Belediyesi hakkında da veri paylaşan Başbakan Erhürman, şu an Yenierenköy Belediyesi’nin 112 personeli olduğunu, Ekim 2017’den bu yana personel maaşlarının ödenemediğini ve belediyenin 20 milyon 432 bin 35 TL borcu bulunduğunu söyledi.

2017’de maaşlar ödenmediği için gider rakamlarının net olmadığını kaydeden Erhürman, bu nedenle belediyenin 2016 yılına ait bütçe rakamlarını paylaştı.

2016 yılında yerel geliri 2 milyon 613 bin TL olan belediyeye devlet katkısının 4 milyon 564 bin 952 TL olduğunu dile getiren Erhürman, belediyenin toplam gelirinin 6 milyon 565 bin 565 TL olduğunu kaydetti.

Belediyenin sadece personel giderinin 6 milyon 493 bin 946 TL olduğuna işaret eden Erhürman, personel giderinin toplam gelire oranının yüzde 98,91 olduğunu söyledi.

2005 yılında 27 olan personel sayısının 2006 yılında 29, 2007 yılında 26, 2009 yılında 25 ve 2010’da 98’e çıktığını kaydeden Erhürman, bu rakamın 2014’te 114, 2016’da 117’ye yükseldiğini belirtti.

Personel sayısının arttığı 2008’de köylerin belediyelere bağlandığını ancak yaptıkları araştırma sonucu hiçbir belediyede 25’ten 98’e çıkış görülmediğini, diğer belediyelerde bu artışın 5-6 arasında değiştiğini anlatan Erhürman, Yenierenköy Belediyesi’nin nasıl bu duruma geldiğini hala araştırdıklarını kaydetti.

Pazartesi itibariyle belediye hakkındaki çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Erhürman, kısa dönemde merkezi idarenin yerel yönetime müdahil olması, orta vadede ise Yenierenköy Belediyesi’nin yakındaki belediyelerle birleştirilmesi yoluna gidileceğini ifade etti.

Erhürman, Belediyeler Reformu gündemde olsa da Yenierenköy Belediyesi’nin reformu bekleyecek durumda olmadığını kaydetti. Tufan Erhürman, salı günü itibariyle bu çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirileceğini söyledi.

TAŞKENT KOOPERATİFİ

Taşkent Kooperatifi ile ilgili rapora değinen Erhüman, raporda suç unsurları bulunduğu kanaatinde olduğunu söyledi.

Raporun şu an poliste olduğunu dile getiren Erhürman, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden aldığı bilgiye göre mevduat sahiplerinin bir ay içinde ilgili fondan mevduatlarını alabileceğini aktardı.

UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ SUÇLARLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Erhürman, geçen hafta cezaevine yaptığı ziyarette Polis Genel Müdürlüğü’ndeki soruşturmalarda bir takım kötü muamele iddialarının dile getirildiğini kaydetti ve konuyu Polis Genel Müdürüne aktardığını anlattı.

Polis araştırmalarında doğru olan yöntemin delilden sanığa gitmek olduğuna işaret eden Erhürman, bunun yapılabilmesi için gerekli yasa çalışmaları hakkında polisten bilgi istediğini ve konuyla ilgili kendisine ulaştırılan 7 yasa çalışmasını bakanlık hukukçularına ilettiklerini belirtti.

İnsan hakları ve dünyadaki uygulamalar çerçevesinde bu çalışmaların inceleneceğini ve uygun bulunursa hayata geçirileceğini dile getiren Erhürman, kötü muamele iddialarıyla ilgili inceleme yapılmasını istediğini de kaydetti

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI

Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun son hükümet döneminde çalışma yapmadığı bilgisi aldıklarını dile getiren Erhürman, kurula gerekli atamaların da yapılmadığını anlattı.

Bir bakanlığa bilgi edinme için dilekçe verildiğinde ve bu reddedildiğinde bu konuyu değerlendiren Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun geçtiğimiz hükümet döneminde oluşturulmadığını ve çalıştırılmadığını ifade eden Erhürman, kurulun oluşturulup çalıştırılması için talimat verdiğini kaydetti.

NÜFUS SAYIMI

Nüfus sayımı konusunda DPÖ’ye çalışma hazırlattığını söyleyen Erhürman, 2011 nüfus sayımında elde edilen 286 bin 257 rakamından hareketle yapılan projeksiyon sonucu şu anki nüfusun, yabancı öğrenci ve çalışma izinli yabancı işçiler dahil, turistler ve askerler hariç olmak üzere 351 bin 965 olarak tespit edildiğini belirtti.

Erhürman, projeksiyonun kaynağında olan rakam nedeniyle bunun kendisini tatmin etmediğini dile getirerek, bu nedenle nüfus sayımı için 5,5 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını hatırlattı.

Tufan Erhürman, sayımın nasıl yapılacağı yönünde sorular geldiğini anlatarak, TÜRKSAT’ın teknik desteğiyle devam eden “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi” çalışmasından sonra sokağa çıkma yasağına ihtiyaç duyulmayacağını ancak bu çalışmanın bir buçuk- iki yıllık süreye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Eğer bu beklenmeyecekse ve sokağa çıkma yasağıyla gerçekleştirilecekse, nüfus sayımı için en uygun tarihin 2 Aralık 2018 Pazar günü olarak gösterildiğini söyleyen Erhürman, bunun kesin bir tarih olmadığını ve bu kararı alacak olanın Bakanlar Kurulu olduğunu dile getirdi.

MÜŞAVİRLİKLER

Müşavirliklerle ilgili yasal çalışmanın teknik kurula gittiğini ve hızla devam ettiğini hatırlatan Erhürman, tasarının bütçenin geçmesinin ardından Meclis’e gideceğini anlattı.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ PERSONEL EKSİKLİĞİ

Polis Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede personel eksikliği konusunun da gündeme geldiğini anlatan Erhürman, şu anda Polis Genel Müdürlüğü’nde 2 bin 718 kadro olduğunu ve bunun sadece bin 993’ünün dolu olduğunu; bu durumda 725 münhal kadro bulunduğunu anlattı.

İçerideki polislerin büyük oranının sivil hizmet görevlisi gibi çalıştığını yani kitabet görevi yaptığını anlatan Erhürman, bu nedenle dışarıda görev yapacak personel sayısında da eksiklik yaşandığını belirtti.

Kendisine sunulan rapora göre, polise kamudan 257 sivil memur takviyesi yapılabilirse 257 polisi dışarı çıkarabilecek noktaya gelinebileceğini söyleyen Erhürman, bu konuda çalışma yapması için Personel Dairesi Müdürlüğü’ne talimat verdiğini kaydetti.

Özel güvenlik konusundaki yasanın tüzüklerinin tamamlanmasıyla yaklaşık 100 personelden daha tasarruf edilebileceğini söyleyen Erhürman, yeni personel alınması ve fazla mesailerle elde edilecek tasarrufun yeni kadrolara aktarılması çalışmasının da devam ettiğini belirtti