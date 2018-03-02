Enerji krizi Ukrayna’da okulları tatil ettirdi

Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayi Bakanı İgor Nasalik, Gazprom’un ülkelerine gaz akışını başlatmayacağını açıklaması üzerine, enerji tasarrufu için 6 Mart’a kadar eğitim öğretim kurumlarının tatil edilmesi kararı alındığını bildirdi.



Nasalik, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, dünkü kriz toplantısında belirlenen ulusal eylem planı gereği, enerji tasarrufu uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

Uygulama sayesinde günde 15-20 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanacağını belirten Nasalik, “Karar gereği, bugünden başlayarak anaokulları, ilk ve ortaöğretim kurumları ve üniversitelerde 6 Mart’a kadar eğitim tamamen durduruldu.” ifadesini kullandı.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek, Rus şirketinin Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ise Ukrayna’ya doğalgaz akışını başlatmayacağını açıklamıştı.