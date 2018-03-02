Lacroix Anastasiadis ile görüştü

Birleşmiş Milletler’in (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’nin, bugün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili konuları ele aldığı belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Lacroix, UNFICYP’in misyonunu stratejik açıdan gözden geçirildiğini, bunun da UNFICYP’in misyonunu yerine getirmesi olanağı tanıyacağını ifade etti.

Lacroix ayrıca, Rum Yönetimi’nin UNFICYP’e yönelik katkısından dolayı Anastasiadis’e teşekkür etti.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de yer aldı.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis ile bir saatlik görüşme gerçekleştiren Lacroix, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, UNFICYP’in, yeniden gözden geçirmenin sonucu olarak, görev yetkilerini uygulayabilmesi için gerekli kaynaklarla tam donanımlı olacağına inandığını ifade etti.

Lacroix, UNFICYP’in, karşı tarafla bağlantı işlevini yerine getirerek, gerginliğin azaltılması, istikrarın sağlanması ve gerilimin önlenmesinde oynadığı önemli rolün de ele alındığını belirtti.

UNFICYP personel sayısında azaltılmaya gidilip gidilmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Lacroix, BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in stratejik açıdan gözden geçirilmesini istediğini, barış operasyonlarından daha fazla, bunu gerçekleştirmekte olduklarını ve bunun sürdürdükleri bir şey olduğunu ifade etti.

Lacroix açıklamasında ayrıca ziyaretinin amacının UNFICYP’i ziyaret etmek olduğunu da belirtti.