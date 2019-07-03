KKTC’de 2012 yılında başlayan yol projelerinden 3’ü istimlak sorunu nedeni ile yarım kaldı. 1 proje ise kısmen tamamlandı. 2014 ve 2017 arasında ise bazı projelerin ihalesine dahi çıkılamadı. İhale edilen yollar yarım yamalak kaldı

HÜSRAN: Güzelyurt-Lefke, İskele-Çayırova, Kuzey Lefkoşa ve Girne Batı Çevre Yolu projeleri, 4 Eylül 2012’de tek ihale çıkıldı. Projelerin toplam gerçekleşme oranı yüzde 81,87 olarak kayıtlara geçti. 2012’de toplam ihale bedeli, 89 bin 849,156 TL olan bu projelerin bugünkü toplam bedeli yaklaşık 165 bin TL

İFLAS: Aralık 2012 tarihinde çalışmalarına başlanan Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Çevre Yolu, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne Batı Çevre Yolu projeleri, 2013’te kamulaştırma sorunları ve bu çerçevede alınan ara emirleri nedeni ile durdu. Sorun hedeflenen zaman diliminde çözülemedi, ihaleyi alan şirket iflasını açıkladı

5 YIL: Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt-Doğancı kavşağı arasındaki kamulaştırma sorunu 5 yıl sonra 2018 yılında çözüldü ve bu bölüm tamamlanarak hizmete girdi. Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu, Girne Çevre Yolu ile Taşkent arası, ara emirleri sorunu da çözüldü. Ancak projenin bu bölümünün yapımına henüz başlanmadı

ARA EMRİ: İskele-Çayırova Çevre Yolu, Balalan- Yenierenköy Yolu, Girne Doğu Çevre Yolu projeleri ara emri sorunları sebebi ile yarım kaldı. İskele-Çayırova Çevre Yolu ile ilgili ara emirleri çözüm aşamasında. Girne Doğu Çevre Yolu ve Alsancak-Lapta Çevre Yolu projelerinde ise bir arpa boyu yol alınmadı

Duygu ALAN

KKTC genelinde, trafiği rahatlatmak ve yol güvenliği eksiklinden kaynaklanan trafik çarpışmalarını en aza indirgemek amacı ile 2012 ve 2014 yıllarında birçok proje üretildi.

Ancak bu projelerin çoğunluğu, kamulaştırma sorunundan kaynaklı ara emirleri sebebi ile bir türlü hayata geçirilmedi.

Havadis’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan edindiği verilere göre, KKTC’de 2012 yılında ihale edilen 4 yol projesinden 3’ünün çalışmaları kamulaştırma sorunundan yarım kalırken, 1 proje kısmen hayata geçirildi.

Bakanlık, 4 yol projesinin de bu yıl yapımına başlanmasını en kısa zamanda da tamamen hayata geçirilmesini planlıyor. Ülke genelinde İhalesi tamamlanıp çalışmalarına başlanmayan 1, halen ihale edilmeyen 1 proje bulunuyor.

Tek ihale 4 proje

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Çevre Yolu, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne Batı Çevre Yolu, 4 Eylül 2012 tarihinde tek ihale çıkıldı.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Çevre Yolu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Girne Batı Çevre Yolu projelerinde toplam gerçekleşme oranı yüzde 81,87 olarak resmi kayıtlara geçti.

KKTC’de 4 Eylül 2012 tarihinde tek ihale çıkılan bu projelerin o dönemki toplam ihale bedeli, 89 bin 849,156 TL iken bugünkü toplam bedeli yaklaşık 165 bin TL olarak belirlendi.

Çalışmalar ilk yılda durdu

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Çevre Yolu, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne Batı Çevre Yolu projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalara, 1 Aralık 2012 tarihinde başlandı ancak 4 proje de 2013 yılında kamulaştırma sorunları ve bu çerçevede alınan ara emirleri nedeni ile durdu.

Sorun hedeflenen zaman diliminde çözülemedi, ihaleyi alan şirket iflasını açıkladı.

5 yıl sonra yeniden

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt-Doğancı kavşağı arasındaki kamulaştırma sorunu ise 5 yıl sonra 2018 yılında çözüldü ve bu bölüm tamamlanarak hizmete girdi.

Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu, Girne Çevre Yolu ile Taşkent arası, ara emirleri sorunu da 2018 yılında çözüldü. Ancak projenin bu bölümünün yapımına henüz başlanmadı. Yolun yıl içerisinde yapımı planlanıyor.

Ara emri sorunu aşılamadı

İskele-Çayırova Çevre Yolu ile ilgili ara emirleri çözüm aşamasında. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havadis’e yapılan açıklamaya göre buradaki ara emri sorununun aşılması halinde yıl içerisinde bu yolun da tamamlanması hedefleniyor.

Sorun çözüldü çalışma henüz başlamadı

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun ara emirleri nedeni ile kapalı olan Doğancı-Lefke arasındaki ara emri de 2018 yılında kaldırıldı. Bu bölümün tamamlanması için çalışmalar programlanıyor.

Alsancak-Lapta Çevre Yolu yıllarca ötelendi

Alsancak-Lapta Çevre Yolu’nun devamı için yıllar içerisinde hiçbir adım atılmadı.

4’lü koalisyon hükümeti döneminde buranın da öteleme keşfi güncellendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havadis’e yapılan açıklamada, gerekli kaynağın sağlanması ile projenin ihale edilip bu süreye paralel yolun yapımına da başlanacağı kaydedildi.

2 yıldır kamulaştırma sorunu çözülemedi

Girne Doğu Çevre Yolu ve Girne Dağyolu projeleri ise 27 Şubat 2017 tarihinde ihale edildi.

Girne Doğu Çevre Yolu’nun o dönemki ihale bedeli 59 bin 452,391 TL, Girne Dağyolu’nun ihale bedeli 116 bin 674,136 TL iken Girne Doğu Çevre Yolu’nun bugünkü ihale bedeli 81 bin TL, Girne Dağyolu’nun bugünkü ihale bedeli ise 180 bin TL.

İhale şartnamesine göre bu projelerin çalışmalarına başlama tarihi 07 Haziran 2017. Ancak Girne Doğu Çevre Yolu çerçevesinde öteleme ve kamulaştırma sorunları nedeni ile iş hiç başlamadı. Girne Dağyolu proje çalışması ise fiilen sürüyor.

Girne Dağyolu projesinin gerçekleşme oranı yüzde 8,76 olarak resmi kayıtlara geçti.

Kamulaştırma kaynaklı ara emirleri engeli var

Balalan- Yenierenköy Yolu projesi 16 Ekim 2014 tarihine ihale edildi. Projenin o günkü bedeli 19 bin 362,932 TL iken projenin bugünkü ihale bedeli 54 bin TL.

Burada da çalışma sürüyor ancak tamamlanmasının önünde kamulaştırma kaynaklı ara emirleri engeli var. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çözüm noktasında halen çalışmalarını sürdürüyor.

Balalan-Yenierenköy projesinin gerçekleşme oranı yüzde 67,35 olarak resmi kayıtlara geçti.

PROJE 1:

PROJE ADI: Güzelyurt-Lefke, İskele-Çayırova, Kuzey Lefkoşa ve Girne Batı Çevre Yolu

PROJE İHALE TARİHİ: 4 Eylül 2012

PROJEYE BAŞLAMA TARİHİ: 1 Aralık 2012

O GÜNKÜ İHALE BEDELİ: 89 bin 849,156 TL

BUGÜNKÜ İHALE BEDELİ: Yaklaşık 165 bin TL

GERÇEKLEŞME ORANI: yüzde 81,87

PROJEDE DURUM: Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Çevre Yolu, Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu ve Girne Batı Çevre Yolu projeleri, 2013’te kamulaştırma sorunları ve bu çerçevede alınan ara emirleri nedeni ile durdu.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt-Doğancı kavşağı arasındaki kamulaştırma sorunu 5 yıl sonra 2018 yılında çözüldü ve bu bölüm tamamlanarak hizmete girdi.

Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu, Girne Çevre Yolu ile Taşkent arası, ara emirleri sorunu da çözüldü. Ancak projenin bu bölümünün yapımına henüz başlanmadı

İskele-Çayırova Çevre Yolu, Balalan- Yenierenköy Yolu, Girne Doğu Çevre Yolu projeleri ara emri sorunları sebebi ile yarım kaldı. İskele-Çayırova Çevre Yolu ile ilgili ara emirleri çözüm aşamasında.

PROJE 2:

PROJE ADI: Alsancak-Lapta Çevre Yolu

PROJE İHALE TARİHİ: İhale edilmedi

PROJEYE BAŞLAMA TARİHİ: Yok

O GÜNKÜ İHALE BEDELİ: Yok

BUGÜNKÜ İHALE BEDELİ: Yok

GERÇEKLEŞME ORANI: 0

PROJEDE DURUM: Alsancak-Lapta Çevre Yolu’nun devamı için yıllar içerisinde hiçbir adım atılmadı.

4’lü koalisyon hükümeti döneminde buranın da öteleme keşfi güncellendi. Kaynağın sağlanması ile projenin ihale edilip bu süreye paralel yolun yapımına da başlanacak.

PROJE 3:

PROJE ADI: Girne Doğu Çevre Yolu

PROJE İHALE TARİHİ: 27 Şubat 2017

PROJEYE BAŞLAMA TARİHİ: 07 Haziran 2017

O GÜNKÜ İHALE BEDELİ: 59 bin 452,391 TL

BUGÜNKÜ İHALE BEDELİ: 81 bin TL

GERÇEKLEŞME ORANI: 0

PROJEDE DURUM: Girne Doğu Çevre Yolu çerçevesinde öteleme ve kamulaştırma sorunları nedeni ile iş hiç başlamadı. Sorunun çözümü için çalışılıyor.

PROJE 4:

PROJE ADI: Girne Dağyolu

PROJE İHALE TARİHİ: 27 Şubat 2017

PROJEYE BAŞLAMA TARİHİ: 07 Haziran 2017

O GÜNKÜ İHALE BEDELİ: 116 bin 674,136 TL

BUGÜNKÜ İHALE BEDELİ: 180 bin TL

GERÇEKLEŞME ORANI: Yüzde 8,76

PROJEDE DURUM: Girne Dağyolu proje çalışması fiilen sürüyor.

PROJE 5:

PROJE ADI: Balalan- Yenierenköy Yolu

PROJE İHALE TARİHİ: 16 Ekim 2014

PROJEYE BAŞLAMA TARİHİ: 25 Aralık 2014

O GÜNKÜ İHALE BEDELİ: 19 bin 362,932 TL

BUGÜNKÜ İHALE BEDELİ: 54 bin TL

GERÇEKLEŞME ORANI: Yüzde 67,35

PROJEDE DURUM: Proje çalışmaları sürüyor ancak tamamlanmasının önünde kamulaştırma kaynaklı ara emirleri engeli var. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çözüm noktasında halen çalışmalarını sürdürüyor.