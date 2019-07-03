Yol tamiri işkenceye döndü… Hamitköy-Haspolat arasındaki yolda onarım çalışmaları başlatıldı, Mağusa gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten verildi. Güzergâhta uzun araç kuyruğu oluştu, bazı sürücüler isyan etti. Çalışmalar bugün de devam edecek

Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, dün sabah yolda onarım çalışmaları başlatıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, sürücülere, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını hesaba katarak, trafiğe çıkmaları gerektiği hatırlatıldı ve yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Polis Basın Subaylığı da sürücüleri uyararak, Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasındaki yolda bakım çalışmaları yapılacağından Gazimağusa’ya gidiş yönünde trafiğin tek şeritten verildiğini çalışmaların bugün de devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

Güzergahta başlatılan yol çalışması sebebi ile trafiğin tek şeritten verilmesi yolda uzun araç kuyruğu olmasına sebep oldu.

Mesai bitiş saatlerinde araç kuyruğu tam bir çileye dönüştü.

Takdir eden de oldu öfke duyan da

Havadis’e konuşan bazı sürücüler, çalışmaların gündüz saatinde yürütülmesine tepki göstererek, “gelişmiş ülkelerde trafik sıkışıklığı yaşanıp sürücüler mağdur olmasın diye bu tür çalışmalar gece saatlerinde yapılır. Bu devletin ülke insanına saygısıdır. Maalesef aynı saygıyı KKTC halkı devletinden göremiyor” diye konuştu.

Bazı sürücüler ise araç kuyruğu çilesine rağmen yolun onarılmasının sevindirici olduğunu ifade etti.