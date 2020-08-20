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Yoldan çıkıp takla attı

20 Ağustos 2020
Mağusa Lefkoşa yolu kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 10:30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkosa Anayolu üzerinde, Ayşe Özyolcu (K-29), yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmıştır.

Mağusa Lefkoşa yolu kaza

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan Atlas Özyolcu (E-6), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir..


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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