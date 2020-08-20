Güney Kıbrıs

Anastasiadis: AB çifte standart uygulamamalı

20 Ağustos 2020
Anastasiadis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği’ne (AB) “çifte standart uygulamaması” çağrısında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunun dün telekonferans şeklinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi gayrı resmi toplantısında ele alındığını, toplantıda varılan genel kanının ise, Türkiye’ye yönelik yaptırımların Eylül ayında gerçekleştirilecek Konsey toplantısında yazılı sunulması olduğunu iddia ettiler.

Fileleftheros, “Önlemler Masaya Geliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi’nin dün telekonferans yöntemiyle gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirdiğini, toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin de ele alındığını yazdı.

Türkiye’ye karşı önlemlerin uygulanmasında Fransa’nın başı çektiğini vurgulayan gazete, Lüksemburg, Avusturya, Bulgaristan ve Slovakya liderlerinin de dünkü toplantıda Türkiye’yi eleştiren söylemlerde bulunduklarını öne sürdü.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de konferansta yaptığı konuşmada, AB’nin çifte standart gözetmemesi gerektiğini belirterek AB’nin Belarus hakkındaki kararından memnuniyet duyduğunu, aynı tutumun, uluslararası hukuku çiğneyen üçüncü ülkeler konusunda da gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta insan hakları, temel özgürlükler gibi insan haklarını uzun zamandır çiğnemekte olduğu iddiasında bulunan ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını da çiğnediğini öne süren Anastasiadis, AB’nin bu ciddi ihlallere tepki koyma yükümlülüğü bulunduğunu da savundu.

Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in ise gerek telekonferans gerekse daha sonra Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik desteğini dile getirdiğini de aktardı.

Habere göre Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ortak bir görüşe varabilmek adına tüm liderlerin Brüksel’de yapılacak Konsey toplantısına bizzat katılmalarının önemine dikkat çekerken, AB’nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a gerçek desteğinden söz etti.

EDEK VE DAYANIŞMA HAREKETİ’DEN AÇIKLAMA

 

Gazete bir diğer haberinde ise, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin bedel ödemesini sağlayacak girişimlerde bulunulması gerektiği ifade edildiğini yazdı.

EDEK partisinin açıklamasında, Türkiye’nin bedel ödemesi için gereken her türlü girişimin yapılması gerektiğine vurgu yaparken, Dayanışma Hareketi ise, Türkiye’ye karşı AB tarafından önlemler alınmasının beklenmesinin hayal olduğu iddiasında bulundu.

Hareket adına açıklamada bulunan Eleni Teoharus, Rum hükümetinin bizzat AB’nin kendisini sabote ederek AB’yi Türkiye’ye yaptırım uygulamak zorunda bırakması gerektiğini savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “AB, Yunanistan ve Kıbrıs’a Tam Destek Belirtti – Anastasiadis ve Miçotakis Avrupalılara Anlattılar”

Politis: “AB Diyaloğun Gerekliliğini Öne Çıkarıyor”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de plaj partisinde corona virüs kaptılar

Güney’de plaj partisinde corona virüs kaptılar

13 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 3775 test, 14 yeni vaka

Güneyde 3775 test, 14 yeni vaka

12 Ağustos 2020
Photo of Limasol’da kısmi rahatlama

Limasol’da kısmi rahatlama

12 Ağustos 2020
Photo of Güney’de turist gelişlerinde yüzde 96,7 düşüş

Güney’de turist gelişlerinde yüzde 96,7 düşüş

12 Ağustos 2020
Photo of Güney’de orman yangını çıkaranlar için müebbet hapis cezası önerisi

Güney’de orman yangını çıkaranlar için müebbet hapis cezası önerisi

12 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 1 kişi hayatını kaybetti, 25 yeni vaka

Güneyde 1 kişi hayatını kaybetti, 25 yeni vaka

11 Ağustos 2020
Photo of Kostrikkis: En az 6 ay daha maske kullanılmalı

Kostrikkis: En az 6 ay daha maske kullanılmalı

11 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 2619 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandı

Güneyde 2619 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandı

10 Ağustos 2020
Photo of 163 vakanın 104’ü yerel

163 vakanın 104’ü yerel

10 Ağustos 2020
Photo of Ege ve Akdeniz’de yıkıcı hafta

Ege ve Akdeniz’de yıkıcı hafta

10 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı