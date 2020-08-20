Obama: Trump sadece kendisi için çalıştı, ülkeye zarar veriyor

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında eski Başkan Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump’ın ülkeye zarar verdiğini öne süren Obama, “Hiçbir zaman kendini vazifesine vermedi çünkü veremezdi. 4 yıl boyunca iş üretmek, ortak bir zemin bulmak, kendisinden ve arkadaşlarından başkalarına yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Eğer empati ve tevazu arıyorsanız işte o Joe’dur” ifadelerini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da video olarak yayınlanan konuşmasında Demokrat seçmenleri Trump’a karşı oy kullanmaya davet etti.

Öte yandan Biden tarafından partinin başkan yardımcılığı adaylığına gösterilen Kamala Harris de yaptığı konuşmayla adaylığı resmen kabul ettiğini açıkladı.

Kurultaya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Trump ise kurultayı eleştirdi ve Obama’nın Biden’ı neden çok geç bir zamanda desteklediğini sorguladı

Biden’ın, bugünkü son konuşmaların ardından Delaware’deki evinden yapacağı konuşmayla başkan adaylığını kabul etmesi bekleniyor.