Yoldan çıkan araç yayaya çarptı: Alkollü sürücü tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yoldan çıkan araç yayaya çarptı: Alkollü sürücü tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Alkollü sürücünün aracı yoldan çıkarak yayaya çarptı. Sol dirseği kırılan yaya hastanede müşahede altına alınırken, sürücü tutuklandı.

Alkollü sürücünün aracı yoldan çıkarak yayaya çarptı. Sol dirseği kırılan yaya hastanede müşahede altına alınırken, sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Cemal Yıldırım (E-34) dün akşam 104 miligram alkollü içki tesiri altında Bafra kavşağından Çayırova istikametine seyrettiği sırada yönetimindeki DY 667 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Yıldırım’ın aracı yol kenarında yürüyen Aichurok Sadyrbekova’ya (K-21) çarptı.  Sadyrbekova, sol dirseğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, sürücü Cemal Yıldırım tutuklandı.

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Tags:alkolcemal yıldırımkaza
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