Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mehmet Seyis

Seyis, Dev-İş’te düzenlenecek törenin ardından Mağusa’ta toprağa verilecek

Tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak.


Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis için yarın saat 10:00’da Lefkoşa’da Dev-İş binasında anma töreni düzenlenecek. Ardından öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada,  “İşçi sınıfı önderlerinden Mehmet Seyis’i maalesef kaybettik. 19 Ağustos 2023 tarihinde (Cumartesi) saat 10:00’da DEV-İŞ binasında eski başkanımıza son görevimizi yapmak için toplanacağız” dedi.

TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Seyis, uzun bir süredir akciğer rahatsızlığıyla (İdiopatik Pulmoner Fibrozis) mücadele ediyordu.

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Tags:CenazeMEHMET SEYİSvefat
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