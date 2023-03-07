YÖDAK tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerde denetim yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

YÖDAK tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerde denetim yaptı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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YÖDAK denetim

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Şubat ayında tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerin fiziki altyapısını incelemek üzere yerinde denetim yaptı.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve Kurul Üyeleri tarafından ziyaret edilerek fiziki altyapı ve laboratuvar ekipmanları incelendi.


Açıklamada, “Öz değerlendirme raporlarının fiziki altyapı ve diğer teknik kriter/ölçütleri ne ölçüde karşıladıklarına dair yerinde incelemelerde bulunuldu” denildi.

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Tags:denetimTurgay AvcıYÖDAK
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