YÖDAK, KTSU soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri, tahkikatın sürmesi nedeniyle polisten alamadığını açıkladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) hakkındaki iddialara ilişkin bilgi ve belgeleri, tahkikatın sürmesi nedeniyle polisten alamadığını açıkladı.

Konuyla ilgili YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın tamamlanması veya belgelere erişime izin verilmesiyle YÖDAK tarafından gerekli soruşturmanın yapılacağı dile getirildi.

Açıklamada YÖDAK’ın “iddialara ilişkin mevzuatın gereğini yapmaktan çekinmeyeceği” de vurgulandı.

Konuya ilgili YÖDAK’tan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta (09/02/2024) ülke gündemine düşen ve kamuoyunda çeşitli haberlerin yapılmasına da sebep olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yaşanan müstahdem tarafından sirkat ve usulüne uygun olarak verilmeyen diploma iddialarına karşı YÖDAK ilk anda müdahil olarak kurulunu toplamış (12/02/2024) ve daha önce kamuoyuna duyurduğu kararları üretmiştir. Bilinmelidir ki; YÖDAK, KKTC yükseköğretiminin mevzuatın kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde denetçisi ve takipçisidir.” ifadelerine yer verildi.

YÖDAK tarafından üzerinde hassasiyetle durulan iddiaların açıklığa kavuşturulması için YÖDAK başkan ve üyeleri ile hukukçusundan oluşan heyetin, ilgili üniversite rektörünü davet ettiği ve bilgi aldığı dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“YÖDAK mevzuatın kendisine verdiği ileri soruşturma yetkisini kullana bilmek için ilgili üniversiteden tüm öğrenci kayıt bilgilerini, mezunlar listelerini ve sair ilgili belgeleri istemiş olmasına rağmen polis tarafından halihazırda üniversite içerisinde sürdürülen tahkikat sebebi ile ilgili kayıtların polis elinde bulunmasından dolayı bu belgeleri alamamıştır. Yine, YÖDAK ilgili iddialara ilişkin polisin elinde bulunan bilgi ve belgeleri de talep etmiş ancak henüz polis tarafından tahkikat sebebiyle bir bilgi ve belge paylaşımı YÖDAK’a yapılmamıştır. Polis tarafından tahkikatın tamamlanması ve/veya izin verilmesi halinde YÖDAK ilgili belgeleri alarak gerekli soruşturmayı yapacaktır. YÖDAK soruşturmasını tamamlamasının ardından iddialara ilişkin mevzuatın gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini bu vesile ile tüm kamuoyuna bildirir.”

YÖDAK’ın, iddiaların ortaya çıkmasının ardından, rektörlerden oluşan bir heyetle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştüğü belirtilen açıklama şöyle sürdü:

“Yapılan görüşmelerde Sayın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na yükseköğretim ile ilgili bilgiler aktarıldı. Taraflar bu görüşmede “toplam kalite”nin yükseköğretim için önemini vurguladı. Yine yapılan görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız yükseköğretimin ülkemiz için önemini belirterek, YÖDAK ve yükseköğretim kurumlarına desteğini bildirmiştir. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız YÖDAK’ın işlevselliğinin arttırılması için tüm gerekenlerin yapılmasının ülke menfaatine olacağını kaydetmiştir. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel ise yükseköğretimin içinde bulunduğu sıkıntıların bir an önce aşılabilmesi için Hükümetin gerekli destekleri vereceğini söyleyerek, derhal çalışma başlatılması ve sorunların bir an önce masaya konulmasını istemiştir. YÖDAK, bu vesile ile devlet yöneticilerimizin yükseköğretime sağladığı ve sağlayacağı destekten dolayı şükranlarını bildirir.”

Açıklamanın sonunda YÖDAK’ın tüm yönetimi ve idari personeli ile mutlak bir birlik içinde, ülkenin kalkınmasında ve tanınmasında stratejik öneme sahip yükseköğretimi koordine etmek, denetlemek ve kalitesini geliştirmek için canhıraş bir çaba ile çalıştığı vurgulandı.

Açıklama “Yukarıdakiler ışığında, tüm kamuoyundan YÖDAK ve yükseköğretim ile ilgili neye ve kimlere hizmet ettiği bilinmeyen yerler tarafından çıkarılan haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılarımızı sunarız.” ifadeleriyle son buldu.