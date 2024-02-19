Engin Ablay üç gün tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Engin Ablay üç gün tutuklu kalacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Haspolat’ta tasarrufunda 2 adet Glock marka tabanca ile 53 adet mermi bulunan Engin Ablay tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak olguları aktardı. Polis, 18 Şubat 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Haspolat’ta aynı yerde sakin Engin Ablay’ın tasarrufunda kanunsuz ateşli silah olan 2 adet Glock marka tabanca ile kanunsuz patlayıcı madde olan 53 adet muhtelif ebatlarda canlı mermiler ile birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, tabanca ve mermilerin emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.


Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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Tags:Engin Ablay
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