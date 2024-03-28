KSTU’de yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker görevden alındı.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon, ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker, 9 yıl sonra görevden alındı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Refiker, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve teminat şartıyla serbest bırakılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca 21.05.2015 tarihli kararname ile 22.05.2015 tarihinden itibaren Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Yödak Genel Sekreteri mevkiine atanmış olan Sn Derviş Refiker’in 20/03/24 tarihinden itibaren bu mevkiiden alınmasına karar verilir.”