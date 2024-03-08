YÖDAK Başkanı Turgay Avcı: Bastişler kızıma düğün hediyesiydi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, uzun süredir kamuoyunu meşgul eden hediye bastişlerle ilgili Yenidüzen yazarı gazetesi Cenk Mutluyakalı’ya konuştu.

Turgay Avcı, davetiye vermek için Kemal Dürüst ve eşini ziyaret ettiğini, onların da kendisine “bastişler de bizim düğün hediyemiz” dediğini kabul etti. Avcı, Dürüst’e de sitem ederek, “Biz eski arkadaşız, birlikte siyaset yaptık. Nerden bilirim ki eksi bir bakan bu işlere tevessül edecek.” dedi.

İşte o açıklama:

“Kemal Dürüst ve eşine çocukların düğün davetiyesini götürdüğümüz zaman ‘bastişleriniz de bizden’ dediler. Çocuklara ilettik. Düğüne gelen herkes çocuklara bir hediye verdi, bir takı yaptı, böyle bir geleneğimiz var, biliyorsunuz, biz bu hediyelerin kaynağının ne olduğunu bilebilir miyiz? Kemal Dürüst’ün bunun parasını üniversiteye ödetmesi doğru bir davranış değildir. Bilmiyorduk, nereden bilebiliriz. Kemal Dürüst geçmişte birlikte çalıştığımız bir siyasetçi, eski bir Eğitim Bakanı’ydı, böylesi işlere tevessül edeceğini kim tahmin edebilirdi.”