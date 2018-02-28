YKS için başvurular başlıyor

Türkiye’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların kabulüne, yarın başlanıyor. 21 Mart’a kadar başvuru kabul edilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, geç başvuru tarihinin de 4 Nisan 2018 olduğu kaydedildi.

YKS 1’nci oturum, 2’nci oturum, yabancı dil oturumu ve dikey geçiş sınavı ile ilgili tarihler şöyle:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Geç Başvuru Günü: 04.04.2018 -23:59’a kadar

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Geç Başvuru Günü: 04.04.2018 -23:59’a kadar

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Geç Başvuru Günü: 04.04.2018 -23:59’a kadar

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

DGS – Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Geç Başvuru Günü: 05.06.2018 23:59

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018