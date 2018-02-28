Anastasiadis: Müzakerelerin yeniden başlaması şimdilik imkansız

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin isteksizliği nedeniyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız” dedi.

Rum radyosu, Anastasiadis’in Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk liderliğini “kabul edilemez talepler ve şartlar ortaya koymakla” suçladığını aktardı.

Yeni başkanlık görevi için bugün Rum Meclisi’nde düzenlenen törende yemin eden Anastasiadis, tören sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin isteksizliği nedeniyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması şimdilik imkansız” dedi.

Hükümetinin önceliğinin “kabul edilemez” diye nitelediği mevcut durumun göğüslenmesi olduğunu söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’deki egemenlik haklarını sürekli ihlal ederek yeni emrivakiler yaratmaya çalıştığını” ileri sürdü.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk liderliğinin “Ada’nın doğal kaynaklarının değerlendirilmesi ve yönetilmesi yetkisinin gelecekteki federal devletin merkezi hükümetinin yetkisinde olduğunu açıkça belirleyen yakınlaşmalardan bir kez daha caydığını” savundu, bu tavırdan üzüntü duyduğunu söyledi.

Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin tek yanlı enerji planlarını ileri götürmesine, KKTC’den gelen tepkiler için de Kıbrıs Türk tarafının istediğinin “Kıbrıslı Türklerin çıkarına değil Ankara’nın stratejik hedeflerine hizmet etmek olduğunu” söyledi .

Müzakere masasına dönmeye hazır olduğu iddiasını da yineleyen Anastasiadis, bunun için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasa dışı” diye nitelediği faaliyetleri ile Kıbrıs Türk tarafının “kabul edilemez” diye nitelediği taleplerinin ortadan kalkmasını şart koştu.

Anastasiadis, “Çözüm, her türlü müdahale ve garantörlük hakkının tasfiye edilmesi ve Kıbrıs’ın AB üyesi sıfatının değerlendirilmesi ile devletin işleyebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güvenceye almalıdır” iddiasında bulundu, gelişmelerin, Rum tarafının Crans Montana’daki tavrını haklı çıkardığını savundu.

Bu arada AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum liderin açıklaması üzerine; “Konuşmasından, Başkan Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin çözüm için çizdiği çerçeveye itiraz ettiği anlaşılıyor” diyerek endişesini dile getirdi.