Prof. Dr. Ali Haberal: UKÜ’de tıp fakültesi kurulacak

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada Kıbrıs için hedeflerini anlattı.

HaberKıbrıs – İrfan Gündüzler

Prof. Dr. Ali Haberal, KKTC’de eğitim veren Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliği içinde olduklarını kaydederek, üniversite ile yapılan görüşmeler sonrasında Tıp Fakültesi kurulması için YÖDAK’a başvuru yapıldığını açıkladı.

UKÜ ile Başkent Üniversitesi arasında Tıp Fakültesinin kuruluşu için protokol imzalandığını açıklan Haberal, 6 yıllık eğitimin 3 yılının UKÜ’de, diğer 3 yılının ise Ankara Başkent Üniversitesi’nde olacağını söyledi.

HEDEF 2018 EYLÜL

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, UKÜ’deki Tıp Fakültesi’ne eylül ayında öğrenci alımına başlanacağını ifade ederek, tıp fakültesi ile atılacak olan bu adımı, diş fakültesi ve sağlık merkezinin takip edeceğini vurguladı.

ORGAN NAKLİ

Rektör Haberal, Başkent Üniversitesi, Ankara ve Adana ‘daki hastanelerinin organ nakli konusunda bir merkez olduğunu vurgulayarak UKÜ’deki sağlık merkezinde de organ nakilleri konusunda bir merkez konumda olmasını hedeflediklerini anlattı.