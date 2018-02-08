YKP 2018’in ilk asgari ücretinin hemen belirlenmesini istedi

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yazılı açıklama yaparak 2018 yılı için toplantısı henüz yapılmayan asgari ücreti değerlendirdi

Murat Kanatlı, Şubat ayı içinde olunmasına rağmen 2018’in ilk asgari ücretinin hala belirlenmediğini ifade ederek “Yapılan döviz artışları, onca zamdan ve eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanlar günlük 63 TL ile 4 kişilik ailesinin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalışmaktadırlar” dedi.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu kaydeden Kanatlı, insani bütün değerlerin ayaklar altına alındığını belirtti ve “En kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen hemen toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları göz önüne alınarak 2018’in ilk asgari ücreti hemen belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.