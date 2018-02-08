Sanayi Odası: Amaç üretime dayalı toplum bilincini geliştirmek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen Yerli Ürünler Haftasında gerçekleştirilen faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Sanayi Odası’nda düzenlene nbasın toplantısında konuşan Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, amaçlarının üretime dayalı toplum bilincini geliştirmek olduğunu söyledi.

“Yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve çocuklara bu bilinç ile tüketim alışkanlıkları kazandırmaken önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” diyen Avunduk, Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları işbirliğiyle çocuklara üretmenin önemini anlattıklarını kaydetti.

Avunduk daha sonra geçen yıl gerçekleştirdikleri iki farklı kampanyada yapılanları paylaştı.

Basın toplantısında kampanyaya destek veren kuruluş temsilcileri de söz alarak görüşlerini aktardı.

Basın toplantısında kampanyaya destek verenlere plaket de taktim edildi.