Yine Tatlısu Anayolu yine kaza

Tatlısu – Küçükerenköy Anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Araç sürücüsü Richard Allan Mcintosh hafif yaralandı.
Polis Basın Subayığı’dna verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.45 sıralarında meydana geldi.
Richard Allan MCINTOSH (E-52), yönetimindeki KY 927 plakalı araç ile Küçükerenköy istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak su kanalına düştükten sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yaptıktan sonra bu sefer yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.