Güney Kıbrıs’ta 284 yeni covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta 67 bin 384 test sonucunda 284 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 67 bin 384 test sonucunda 284 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 126 bin 231’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık 22’si ağır olmak üzere 67 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini ve bunların yüzde 65.68’inin aşı geçmişinin olmadığını duyurdu.