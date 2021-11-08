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Güney Kıbrıs’ta 284 yeni covid-19 vakası
Güney Kıbrıs’ta 67 bin 384 test sonucunda 284 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 67 bin 384 test sonucunda 284 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 126 bin 231’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık 22’si ağır olmak üzere 67 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini ve bunların yüzde 65.68’inin aşı geçmişinin olmadığını duyurdu.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(18 hasta)
COVID odası
13
Yoğun bakım ünitesi
5
Lefkoşa
(14 hasta)
COVID odası
11
Yoğun bakım ünitesi
3
Limasol
(11 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
2
Baf
(14 hasta)
COVID odası
11
Yoğun bakım ünitesi
3
Kutsanmış
(1 hasta)
COVID odası
1
Yoğun Bakım Üniteleri
(9 hasta)
entübe
8
Solunum cihazı hariç
1