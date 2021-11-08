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Güney Kıbrıs’ta 284 yeni covid-19 vakası

8 Kasım 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta 67 bin 384 test sonucunda 284 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 67 bin 384 test sonucunda 284 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 126 bin 231’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık 22’si ağır olmak üzere 67 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini ve bunların yüzde 65.68’inin aşı geçmişinin olmadığını duyurdu.

Hastanelerde durum şöyle:



Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(18 hasta)

COVID odası

13

Yoğun bakım ünitesi

5

Lefkoşa

(14 hasta)

COVID odası

11

Yoğun bakım ünitesi

3

Limasol

(11 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

2

Baf

(14 hasta)

COVID odası

11

Yoğun bakım ünitesi

3

Kutsanmış

(1 hasta)

COVID odası

1

Yoğun Bakım Üniteleri

(9 hasta)

entübe

8

Solunum cihazı hariç

1





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8 Kasım 2021


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