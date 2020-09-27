Yine seçim yine billboard ve afişlere saldırı

Cumhurbaşkanlığı propaganda dönemi kapsamında kullanılan billboard ve afiş reklamları saldırıya uğradı. Geçmiş seçim dönemlerinde de birçok kez karşımıza çıkan bu tip görüntülerden bu seçim döneminde de tüm adaylar nasibini aldı.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın billboard reklamına sprey boya ile müdahale edilirken, UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın billboard reklamları yırtıldı.

Vatandaşlar yapılan saldırıya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.