Azerbaycan: Ermenistan’ın savunma hattı kırıldı, 7 köy kontrol altına alındı

Azerbaycan Genelkurmaya Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan tarafından açılan ateş sonucunda 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Dağlık Karabağlı insan hakları savunucusu Artak Beglaryan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Sabah saatlerinde Azerbaycan, topçu ve füze ateşi açarak ve İHA’ları kullanarak başkent Stepanakert de dahil çok sayıda yerleşim yerini ve altyapı tesisini vurdu” iddiasında bulundu.

İddialara yanıt veren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın saldırılarına cevaben başlatılan karşı saldırı operasyonunda sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef almadıklarını vurguladı.

Bakanlık, “İşgalci ülke Ermenistan’ın aksine Azerbaycan, askeri faaliyetler sırasında Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası beşeri hukuk kurallarına uyuyor” ifadelerini kullandı.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a ait 2 helikopter ile 3 İHA’yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan’ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.