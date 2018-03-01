Yine alkol yine kaza

Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.20 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Bahadır AYNA

Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.20 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 257 promil alkolün etkisinde DC 258 plakalı aracı süren Mürsel Aydın anayolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aydın, sürdüğü araç ile Önder Sinirli’ye ait park halinde bulunan NL 375 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekibinde görev yapan polisler Mürsel Aydın’ın 257 promil alkollü olduğunu tespit etti. Aydın kazanın ardından tutuklandı. Kazanın bölgede bulunan bir marketin önünde olması kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.