Babasına kızdı, evi yaktı

Ayşe Mavideniz kendisini evden çıkartan babası Yılmaz Mavideniz’e kızdı, “Sana da yar olmasın” diyerek evi ateşe verdi

Ali Elmas

Babası Yılmaz Mavideniz’in “kendisini evden çıkarmak istediğini” iddia eden 19 yaşındaki kızı Ayşe Mavideniz, evi kundakladı. Üç ayrı yerden yanmaya başlayan ev kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Gazimağusa’da dün sabah saat 04.00 sularında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ayşe Mavideniz babası Yılmaz Mavideniz’e ait evi çakmak ile 3 ayrı noktadan ateşe verdi.

Polisten elde edilen ilk bilgilere göre baba Yılmaz Mavideniz’in, evi kalması için kızı Ayşe Mavideniz’e verdiği ancak daha sonra çevreye rahatsızlık verdiği ve kötü arkadaşlarını eve getirdiğini, gerekçesi ile kızını evden gönderdiği öğrenildi.

Olay sonrası tutuklananzanlı Ayşe Mavideniz dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

2 gün tutuklu kalacak

Polis memuru Gökhan Yıldırım’ın verdiği şahadetinde zanlının dün babasının evi olan Yılmaz Mavideniz’e ait evi 3 ayrı noktadan ateşe vererek kundakladığını ve olay sonrası polisi arayarak itiraf gereği gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlı Ayşe Mavideniz’in tahkikat sonuçlanıncaya kadar 2 gün tutuklu kalmasınakarar verdi.