Kamera görüntüleri incelenecek

Girne’de önceki gün minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada Mustafa Çakmak’ın yüzüne yumruk atarak burnunun kırılmasına neden oldukları iddiası ile tutuklanan iki kişi dün mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Girne’de önceki gün otobüs durağında iki grup arasında çıkan kavga karakolda son buldu. Zanlılar Emrah İşkey ve Nevzat Korkmaz arkadaşları Okan Altunterim ile kavga ettiği gerekçesi ile Mustafa Çakmak’ı ciddi şekilde döverek burnunun kırılmasına sebep oldukları iddiası ile tutuklandılar.

Zanlılar, yapılan sorgulamada kavgayı ayırmak için araya girdikleri ve hiçbir şekilde Çakmak’a zarar vermediklerini iddia ederken müşteki Mustafa Çakmak ise darp edildiği sırada elleri ile yüzünü kapattığını ve vuranları görmediği yönünde ifade verdi.

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuklanan zanlılar, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki iddiaların araştırılması için 2 gün tutukluluk talebi emri verdi.

Soruşturma devam ediyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu zanlıların “Vahim zarar ve Ciddi darp” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların önceki gün Girne Ecevit Caddesi üzerinde saat 15.10 raddelerinde arkadaşlarını dövdükleri gerekçesi ile Mustafa Çakmak’ın yüzüne yumruk vurarak burnunu kırdıkları iddia edildiğini söyledi.

Kavganın bulunduğu bölgede kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydeden Yanaroğlu, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.