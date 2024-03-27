Yılmaz Güneş tutuklu yargılanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yılmaz Güneş tutuklu yargılanacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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yılmaz güneş

Lefkoşa’nın Çağlayan adresindeki ikametgahın yatak odası içerisinde eşini ciddi şekilde darp eden Yılmaz Güneş tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Hacıoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa’nın Çağlayan adresindeki ikametgahın yatak odası içerisinde, kapıyı sert kapattığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda, eşini saçından tutup yere düşürdükten sonra yine saçından tutup yerde sürükleyip, beline tekme atıp, sol kulağına yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, darp edilen kadının aynı gün Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğin, zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 5 ay önce başka şahıslara karşı vahim zarar ve darp suçu işlediğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.


Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

(Kamalı Haber)

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Tags:kadına şiddetYılmaz Güneş
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