Karpaz’da alkollü sürücü kazaya neden oldu:1 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Karpaz’da alkollü sürücü kazaya neden oldu:1 yaralı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
serhat cumhur aydın

Bafra – Çayırova anayolunda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında bir kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

 


Polisin açıklamasına göre, Serhat Cumhur Aydın (E-32) 15.00 sıralarında yönetimindeki KG 063 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizlik ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan taşa çarptı ve takla attı. Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan Bünyamin Kafadar (E-32) Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

 

168 mg. alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen araç sürücü Aydın ise tutuklandı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:alkolkazaserhat cumhur aydın
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar