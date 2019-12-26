Yaşam

Yılın son güneş tutulması görüntülendi

27 Aralık 2019

2019’un son güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma, Çin’de 6 yıl, Endonezya’da 10 yıl, Pakistan’da 20 yıl ve Malezya’da 21 yıl sonra izlendi.

Bundan sonraki ilk halkalı tam güneş tutulması 21 Haziran 2020’de; ilk tam güneş tutulması da 14 Aralık 2020’de gerçekleşecek.

Ay’ın Güneş’i tam olarak kapatmadığı ve Güneş’in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı güneş tutulması adı veriliyor.

Tutulma, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da böyle görüntülendi.

 



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