Yılın son güneş tutulması görüntülendi

Bundan sonraki ilk halkalı tam güneş tutulması 21 Haziran 2020’de; ilk tam güneş tutulması da 14 Aralık 2020’de gerçekleşecek.

Ay’ın Güneş’i tam olarak kapatmadığı ve Güneş’in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı güneş tutulması adı veriliyor.

Tutulma, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da böyle görüntülendi.

Last solar #eclipse of decade dazzles in #Jakarta sky pic.twitter.com/BPjcOkMI8h

— Ruptly (@Ruptly) December 26, 2019