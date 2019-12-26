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Reuters: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye’den resmen askeri destek talep etti

27 Aralık 2019
Türkiye - Libya, Recep Tayyip Erdoğan

Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Trablus’ta savaş tırmanırsa Türkiye’den askeri destek isteyeceğiz
Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH), Türkiye’den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğu açıklandı.
UMH İçişleri Bakanı Fathi Başağa, Trablus’ta çatışmaların yoğunlaşması durumunda Türkiye’den askeri destek isteyeceklerini açıklamıştı. Tunus’ta gazetecilere açıklama yapan Başağa, “Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus’u ve Trablus’ta yaşayanları koruma hakkımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Başağa, savaş halinde oldukları rakipleri General Halife Hafter’in “Trablus’a saldırılarının tırmanması halinde, Türkiye’den resmen askeri destek isteyeceklerini” söylemişti. Başağa, “Paralı askerlerin hayaletlerini kovmak için Türkiye hükümetine resmen başvururuz” demişti. Başağa, Türkiye, Tunus ve Cezayir’le önümüzdeki günlerde işbirliğini derinleştireceklerini de söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Tunus’a sürpriz ziyarette bulunmuştu. General Hafter’in önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus’a yönelik operasyonlarını son dönemde artırmıştı.

Türkiye, BM’nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve güvenlik-askeri işbirliği anlaşmaları imzalamıştı.



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