Kışın kara ve beyaz yüzü bir arada

Kıbrıs’ı etkisi altında bulunduran hava koşulları güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde zarara neden olurken, Trodos’un da tamamen beyaza bürünmesini sağladı

Kıbrıs’ı etkisi altında bulunduran yağışlı ve rüzgarlı hava Güney’de bazı yerleşim birimlerinde zarara neden oldu. Hafta başından beri etkili olan hava koşulları nedeniyle bazı evlerin çatışı uçtu, bazı yerlerde de su taşkınları yaşandı.

Ksilofagou bölgesinde çıkan kuvvetli fırtına, yerleşim bölgelerini etkilerken bazı evlerin çatılarına zarar verdi. Öte yandan Limasol’da halen yapım aşamasında olan köprünün aşırı yağış sonucu çöktüğü belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Baf’ta denizin kaba dalgaları bazı yollara kaya ve kum taşınmasına neden oldu. Deniz suyu kaya, kum ve yosunla kaplanan yollar geçici olarak trafik akışına kapatıldı.

Diğer bir haberde ise İpsona bölgesinde kötü hava şartları dolayısıyla birçok seraların etkilendiği ifade edilirken Lefkoşa ve Limasol bölgelerinde ise elektrik kesintilerinin de görevlilere zor anlar yaşattığı aktarıldı.

Torodos bembeyaz

Bu arada, önceki yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yaşışı sonrası Tordos tamamen beyaza büründü. Yağışın ardından dün sabah saatlerinde torodosa çıkan yol tamamen karla kaplandı. Rum Kara Yolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki karlar temizlendi. Güney Kıbrıs’ta dün Noel Yortusu nedeniyle tatil olmasına rağmen Todos’ta beklenen kalabalık oluşmadı.