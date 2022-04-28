Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşecek

Bu y\u0131l\u0131n ilk g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 30 Nisan'da ger\u00e7ekle\u015fecek ve yakla\u015f\u0131k d\u00f6rt saat s\u00fcrecek.\r\n\r\n\r\nBu y\u0131l\u0131n ilk g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131, 30 Nisan'da evrensel saatle (UTC) 18.45'te ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\nForbes'in haberine g\u00f6re, par\u00e7al\u0131 g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 20.41'de y\u00fczde 54'l\u00fck maksimum kararmaya ula\u015facak.Antarktika ve G\u00fcney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 yakla\u015f\u0131k 4 saat s\u00fcrecek.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7o\u011funlukla \u015eili'nin bat\u0131 k\u0131y\u0131s\u0131nda g\u00f6r\u00fclecek par\u00e7al\u0131 g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda, g\u00fcn batarken nadir g\u00f6r\u00fclen "boynuzlu g\u00fcne\u015f" g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc olu\u015facak.\r\n\r\n16 MAYIS'TA KANLI AY\r\n\r\nPar\u00e7al\u0131 g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 16 May\u0131s'ta "Kanl\u0131 Ay" olarak da bilinen tam ay tutulmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fecek.Bir sonraki par\u00e7al\u0131 g\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 ise 25 Ekim'de meydana gelecek.\r\n\r\n