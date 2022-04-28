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Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşecek

28 Nisan 2022
Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek







Bu yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşecek ve yaklaşık dört saat sürecek.



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28 Nisan 2022


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