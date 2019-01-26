Yılın aktivisti ödülü Mine Atlı’ya

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) aktivisti, Mine Atlı, ABD’de düzenlenen uluslararası bir organizasyonda, Sosyal İnovasyon ve Değişim alanında “En Etkili Sivil Toplum Aktivisti’ ödülüne layık görüldü.

Toplumsal dönüşüm ve kadın hakları konusunda Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 116 aday arasından ‘En Etkili Sivil Toplum Aktivisti’ ödülüne layık görülen Atlı’nın proje ve çalışmaları da ödül töreninde tanıtıldı. Ödül töreni dünyanın farklı yerlerinden binden fazla aktivistin katılımıyla gerçekleşti.

ABD’de bulunan ve uluslararası değişim programlarını koordine eden Global Ties tarafından her yıl bir kişiye verilen uluslararası ödülle ilgili yazılı açıklama yapan KAYAD, “Bu ödül bizim için de ülke için de büyük onur” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Atlı’nın ülke için büyük bir değer olduğu da vurgulanırken, “Kadın haklarını daha ileriye taşımak ve toplumsal dönüşüm için KAYAD bünyesindeki aktivistlerimizle yolumuza devam edeceğiz” denildi.