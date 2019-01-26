Rusya’dan Reuters’a yalanlama

Rusya, muhalif Juan Guaido’nun kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmesi ve ABD’nin desteğini alması ardından, Moskova için gizli görevlere giden bir grup paralı askerin Venezüella lideri Nicolas Maduro’yu korumak için ülkeye gönderildiği haberlerini yalanladı.

Rusya’nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy Sputnik’e verdiği demecinde, Venezüella’da bir grup Rus paralı askerin bulunduğu şeklindeki Reuters haberinin doğru olmadığını söyledi: “Rus özel güvenlik şirketlerinin Venezüella’daki varlığı hakkında bir şey bilmiyorum. Bu yeni bir yalan haber.”