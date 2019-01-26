Dünya

Rusya’dan Reuters’a yalanlama

26 Ocak 2019

Rusya, muhalif Juan Guaido’nun kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmesi ve ABD’nin desteğini alması ardından, Moskova için gizli görevlere giden bir grup paralı askerin Venezüella lideri Nicolas Maduro’yu korumak için ülkeye gönderildiği haberlerini yalanladı.

Rusya’nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy Sputnik’e verdiği demecinde, Venezüella’da bir grup Rus paralı askerin bulunduğu şeklindeki Reuters haberinin doğru olmadığını söyledi: “Rus özel güvenlik şirketlerinin Venezüella’daki varlığı hakkında bir şey bilmiyorum. Bu yeni bir yalan haber.”

​Reuters isimlerini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, sayıları 400’ü bulan Rus paralı askerlerin, Devlet Başkanı Maduro’nun güvenliğini sağlamak için Venezüella’ya gönderildiğini iddia etmişti. Reuters’ın bu bilgiyi doğrulaması için ulaştığı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ellerinde bu iddiayı doğrulayacak türden bir bilgi olmadığını belirtmişti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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