Spor
Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları yapılacak
Güreş müsabakalarına Yıldızlar Serbest güreş müsabakaları ile Cumartesi Günü devam ediliyor
Federasyonun 2022 Yılı Faaliyet programında yer alan ve 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Nihat Arslan yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası Rıfat Şener Güreş salonunda Lefkoşa’da yapılacak.
Tartı saat 10:00-10:30 saatleri arasında yapılacak, müsabakalar ise 11:00’de başlayacak.
Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,
Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Yıldızlar Kategorisi (A Grubu) : 41 – 45 Kg., 48 Kg., 51 Kg., 55 Kg., 60 Kg., 65Kg., 71 Kg., 80Kg., 92Kg., 92 – 110 Kg.
Yıldızlar Kategorisi (B Grubu) : 38 – 41 Kg., 44Kg., 48 Kg., 52 Kg., 57Kg., 62 Kg., 68Kg., 75Kg., 85Kg., 85 – 100 Kg.’dır.